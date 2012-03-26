Мошенники подделывают аппарат "Онега"

Аппарат «Онега», в отличие от многочисленных китайских копий, реально работает и действительно стабилизирует артериальное давление. В редакцию пришло письмо от читательницы, которой вместо аппарата «Онега» буквально всучили другой аппарат, якобы аналогичного действия. Поддавшись на уговоры, страдающая гипертонией женщина приобрела массажер для нормализации артериального давления «Тяньши». Разочарование наступило довольно быстро, как только женщина поняла, что данный прибор даже отдаленно не приносит облегчения. "Тяньши" не подделка – это контрафакт. "Моя подруга послушав рекламу об аппарате для стабилизации артериального давления «Онега» решила купить в Москве на ВВЦ этот аппарат. При покупке продавцы ее убедили, что лучше взять не «Онегу», а массажер для нормализации артериального давления «Тяньши», сказав, что это один и тот же аппарат и даже сделали значительную скидку. В первый день применения у нее понизилось давление со 145-90 до 125-80, о чем она мне рассказала по телефону. У меня тоже проблема с давлением. Я живу в Твери в Москву ехать далеко, поэтому заказала аппарат «Онега» через интернет. Через два дня курьер мне привез два аппарата «Онега» за 7000 рублей и «Тяньши» за 5000 рублей. Он объяснил, что это абсолютно одинаковые аппараты по форме и по содержанию, что сделаны на одном заводе, один для России, другой для Китая. И убедил взять более дешевый «Тяньши». Я применяла аппарат целый месяц, и безрезультатно. Писала и звонила в интернет-магазин для пояснений, может быть, неправильно применяю или аппарат не исправен. Они ответили, что медицинские товары возврату и обмену не подлежат. От расстройства я нашла сайт производителя аппарата «Онега». Написала о своей необдуманной покупке и попросила выслать рекомендации по применению. Мне ответил директор Дальневосточного Научно-Исследовательского Центра «Эниом», разработчик аппарата «Онега», профессор Владимир Старостин и разъяснил суть проблемы. Оказывается, разработки этого аппарата начались еще в 90-х годах. Тогда в России невозможно было создать высокотехнологичное производство, и Владимир Старостин обратился к своему китайскому коллеге Гао, директору института биоэнергетики Китая. У него была своя производственная база. Аппарат был ими доработан с учетом окончательного дизайна и запущен в производство. Тут же в Китае нашелся торговый представитель - корпорация «Тяньши» - для продажи этого аппарата на территории Китая. Профессор Старостин приступил к регистрации аппарата для стабилизации артериального давления «Онега» на территории России. Первые клинические испытания, назначенные Министерством Здравоохранения России, показали неустойчивый эффект от аппарата «Онега» при гипертонической болезни и в регистрации было отказано. Корпорация «Тяньши» на этот момент уже успела сделать в Китае большие продажи и ее устраивали эти результаты. Она заказала многотысячную партию производства этой модели. Для российского же рынка микросхема, отвечающая за основную функцию прибора, была доработана, и мощность аппарата увеличилась в два раза. Повторные клинические испытания в России показали прекрасные результаты, и Министерство здравоохранения выдало регистрационное удостоверение. Продажи в Китае массажеров «Тяньши» не дали желаемых результатов, и они стали нелегально ввозить эту продукцию на российский рынок. Массажер «Тяньши» на российском рынке не является подделкой, но является нелегальным контрафактным товаром, имитирующим аппарат для стабилизации артериального давления «Онега». Принцип действия и форма аппарата «Онега» защищены на разных территориях и на территории Российской Федерации государственным патентом. После приобретения аппарата «Онега» у производителя, я действительно получила стойкий результат также как и многие мои знакомые. Для себя я сделала вывод: «Не стоит обращать внимание на завлекательно низкие цены и внешнюю схожесть. Это не гарантирует качество. И не ждите обещанных результатов». Валентина Ивановна, г. Тверь. Остается только добавить, что индустрия контрафактных товаров — прибыльный бизнес, индустрия, в которой вращаются миллиарды долларов. Увы, сегодня многие люди предпочитают приобретать контрафакт ввиду его дешевизны. Но как только выясняется, что дешевая подделка не работает как нужно, покупатели понимают, какую ошибку совершили. Аппарат «Онега», в отличие от многочисленных китайских копий, реально работает и действительно стабилизирует артериальное давление. После небольшого опроса оказалось, что даже в нашей компании есть люди, которые пользуются аппаратом «Онега» и вполне довольны результатами. А вот контрафактный «Тяньши», стоящий немного дешевле, не умеет лечить давление и является совершенно бесполезным предметом. Призываем читателей не поддаваться искушению и не экономить на собственном здоровье.