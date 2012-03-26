Накануне предполагаемого запуска ракеты в КНДР прошли мероприятия памяти Ким Чен Ира

25 марта, ZRPRESS. Тремя минутами молчания отметили жители республики 100 дней, которые прошли с момента кончины главы государства.
Сын покойного, его наследник Ким Чен Ын, который стал главой государства, вместе с группой высокопоставленных северокорейских чиновников посетил Кымсуанский мемориальный дворец, где сейчас находится тело Ким Чен Ира. Митинги и собрания прошли не только в столице государства, но и во всех его районах, пишет «Эхо Москвы».
Напомним, Ким Чен Ир умер 17 декабря прошлого года. По официальной версии, причиной смерти стал сердечный приступ, который был вызван крайним переутомлением.
Кроме того, северокорейские СМИ 16 марта сообщили, что в середине апреля в КНДР планируется запуск спутника и ракеты, созданных на основе северокорейских технологий. Нынешний запуск спутника "Кванмёнсон-3" КНДР намерена приурочить к 100-летию со дня рождения основателя государства и "отца нации" Ким Ир Сена, деда нынешнего лидера страны Ким Чен Ына. Представитель МИД КНДР 23 марта подтвердил намерение властей осуществить запуск.
Желание Пхеньяна запустить ракету осудили Россия, США, Япония, Франция и другие страны.
Генсек ООН накануне вновь призвал Северную Корею пересмотреть свое решение и воздержаться от запусков ракет большой дальности. ООН призвала КНДР полностью следовать соответствующим резолюциям Совета Безопасности ООН, включая резолюцию 1874 (от 2009), которая запрещает Северной Корее разработки и испытания ракет в условиях сохранения ее ядерной программы. Резолюция 1874 была принята после предыдущего запуска в 2009 году, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс.
КНДР настаивает на мирном характере своей космической программы, однако эксперты международного сообщества опасаются, что она может быть использована в военных целях - многоступенчатые ракеты могут стать межконтинентальными, начиненными ядерными боеголовками. А в условиях, когда Северная Корея выживает во многом благодаря иностранной гуманитарной помощи, в полетах в космос мало кто видит иную целесообразность.
Президент Республики Корея Ли Мен Бак в воскресенье призвал КНДР отказаться от запуска ракеты-носителя со спутником, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Лидер Южной Кореи считает, что действия Пхеньяна являются "провокацией, в результате которой КНДР столкнется с жесткими ответными действиями". Заявление Ли Мен Бака прозвучало после встречи в Сеуле с президентом США.
Барак Обама прибыл в воскресенье в Южную Корею для участия во втором саммите по ядерной безопасности (26-27 марта) и проведения ряда двусторонних переговоров, в том числе с президентом России Дмитрием Медведевым, председателем КНР Ху Цзиньтао и пакистанским премьером Юсуфом Гилани.
Стоит отметить, что Япония намерена привести в боевую готовность систему противоракетной обороны в связи с предполагаемым запуском КНДР ракеты со спутником.
Как заявил министр обороны Японии Наоки Танака, в случае угрозы, ракета будет сбита.
«Золотой Рог».