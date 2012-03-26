Накануне предполагаемого запуска ракеты в КНДР прошли мероприятия памяти Ким Чен Ира

КНДР настаивает на мирном характере своей космической программы, однако эксперты международного сообщества опасаются, что она может быть использована в военных целях - многоступенчатые ракеты могут стать межконтинентальными, начиненными ядерными боеголовками. А в условиях, когда Северная Корея выживает во многом благодаря иностранной гуманитарной помощи, в полетах в космос мало кто видит иную целесообразность.