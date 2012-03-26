Обручальное кольцо – непростое украшенье

Мир драгоценностей представлен разнообразными украшениями: обручальные кольца, цепочки, браслеты, запонки, брошки и кулоны, серьги и клипсы. Но не все из них имеют символическое значение. Многие из них - просто украшения и ничего больше. Самым, наверное, популярным и значимым символом сегодня являются обручальные кольца. Традиция обмена кольцами как символом любви и верности возникла еще в стародавние времена. Кто-то приписывает этот обычай народам Древней Греции, другие – народам Древнего Египта. Обручальные кольца принято носить именно на безымянном пальце потому, что только от него идет тонкий нерв прямо к сердцу. Таким образом, предки пытались показать связь кольца с этим самым важным человеческим органом, отвечающим за любовь. Самые первые свадебные украшения были сделаны из переплетенных трав, тростника или пеньки. Потом на смену им пришли металлические. Своего первоначального значения символы любви и верности не утратили и в наши дни, хотя внешне немного изменились. Традиционное обручальное кольцо выполняется из желтого золота. Оно может быть украшено небольшими драгоценными камнями. Но можно приобрести и украшения из белого или красного золота, титана, вольфрама, керамики или из нескольких металлов одновременно, со всевозможной гравировкой и камнями различных, порой даже самых причудливых форм.