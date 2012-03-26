События в Дальнегорске напоминают оранжевую революцию поселкового масштаба

Тем временем, эксперты считают, что подобные прецеденты не должны повторяться, так как это дискредитация работы депутатского корпуса. «Ситуация развивается вне рамок правового поля, - комментирует доцент кафедры конституционного и административного права юридической школы ДВФУ Ольга ШИШКИНА. - Существует закон. Нравится он или не нравится, но если все участники политических отношений будут этот закон соблюдать, не нарушая права и гарантии других участников политического процесса, тогда и будет уделяться больше внимания другим вопросам местного значения, не менее важным. Существуют определенные правовые процедуры для разрешения таких конфликтов. И тем более такие конфликты не должны приобретать незаконный характер. Власть, которая участвует в этих конфликтах, не должна забывать, что в первую очередь должна служить интересам населения муниципального образования, а в данной ситуации получается, что никто не думает о населении Дальнегорска, не решает повседневные интересы жителей, а имеет место конфликт между представителями власти.