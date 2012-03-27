Дальнегорск: мэр согласен уйти в отставку

В ходе заседания судья отметил, что законодательство предусматривает особый порядок рассмотрения подобных дел - в короткие сроки как особо важных. В числе других оснований судья отклонил ходатайство представителей Думы о переносе рассмотрения дела на более поздний срок - 30 марта. Также в ходе заседания внимание суда было обращено на факты пренебрежительного отношения к действиям прокуратуры и судебных приставов. Напомним, что действие отмененного судом решения Думы ДГО об удалении главы в отставку от 19 марта, было ранее опротестовано местной прокуратурой, а 22 марта на него было вынесено определения суда, которое приостанавливало действие решения до разрешения иска о его отмене в суде. Службой судебных приставов это определение было внесено в Думу 23 марта. Тем не менее дальнегорские депутаты провели процедуру выборов и избрали главой городского округа Александра Теребилова.