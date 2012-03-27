Дальнегорск: теребиловцы пошли на попятную

Из 21 депутата на заседании присутствовало 12. «За» проголосовало 11. Сами депутаты считают, что кворум был, хотя подобные серьезные решения должны принимать как минимум 14 депутатов, то есть квалифицированное большинство. У наблюдателей есть сомнения в легитимности этого поспешного заседания под руководством А.Теребилова. Ведь депутаты нарушили регламент: по регламенту они должны за три дня предупреждать о своих заседаниях горадминистрацию и заинтересованные стороны.