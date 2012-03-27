"Луч-Энергия" впервые уступил в первом дивизионе "СКА-Энергия"

"Луч-Энергия" в стартовом матче второго этапа первенства России по футболу в первом дивизионе уступил дома хабаровскому "СКА-Энергия" 1:2 (0:0). Новичок желто-синих Джонатан БЕЭ в течение одной минуты превратился из героя матча в антигероя.
Напомним, что в прошлом году "Луч-Энергия" дважды праздновал победу в противостоянии с самым принципиальным соперником. Вначале одолел армейцев во Владивостоке 2:0, а после в гостях разгромил 5:0. Но рано или поздно любой серии приходит конец.
Третий матч в этом первенстве был типично в весеннем стиле - максимум единоборств и игры на отбой, минимум креатива. Пересчитать голевые моменты можно было по пальцам одной руки.
Еще в первом тайме хозяева потеряли выбывшего из-за нелепой травмы РЕЗНИКОВА, а во втором и вовсе доигрались до гола в свои ворота - мяч, несильно посланный в сторону ворот "Луча" форвардом гостей ЛУЦЕНКО, подправил. . . мимо собственного вратаря защитник УДАЛЫЙ. 0:1. Хозяева нашли силы для классной атаки и Беэ головой замкнул передачу с фланга. 1:1. И на столь мажорной ноте арбитр матча ВИЛКОВ удаляет автора ответного гола за слишком бурное выражение эмоций, показав вторую желтую карточку. Интересно, что первый "горчичник" француз получил опять же не за грубость, а за удар по воротам гостей после свистка.
Оставшись вдесятером хозяева сосредоточились в первую очередь на удержании ничейного счета, но пропустили второй мяч со штрафного уже в компенсированное время. 1:2 и крайне смутные перспективы в борьбе за выживание.
В активе "Луча-Энергия" остались 42 очка, "СКА-Энергия" набирает 50 очков. 1 апреля в Калининграде "Луч-Энергия" сыграет против одного из своих главных оппонентов - "Балтики".
Сергей ПАВЛОВ, главный тренер "Луча-Энергия":
- Мы предполагали, что игра будет вязкая и тяжелая. Это первая игра, а я не сторонник играть в этом случае дома. На выезде немножко полегче играть, строя от обороны. Дома надо было вскрывать. Много было борьбы. Соперник забил, с рикошета, но забил. Мы отыгрались. Хороший мяч. Но есть игровая дисциплина. Игрок, "висящий" на карточке, зарабатывает удаление ни на чем. Мы остаемся в меньшинстве. Это, конечно, выбило немножко из колеи. Надо было перестраивать игру на оборонительный вариант и если атаковать, то уже малыми силами. Ну и в меньшинстве нужно было просто играть аккуратно. Фол (с которого был забит победный гол) был абсолютно ненужный. В такой ситуации уже не фолят, так как кроме как со стандартов, соперник забить уже не может. Жаль, очень жаль, но. . . хороший игровой опыт. Если хотим выигрывать - надо уметь терпеть.
Александр ГРИГОРЯН, главный тренер "СКА-Энергия":
- От качества игры хотелось ожидать большего. Во всяком случае, эти ожидания основывались на той игре, которую мы показывали на сборах. Но, видите, мы не первая и не последняя команда, которая на сборах показывает красивую, комбинационную и эффективную игру, а в первых турах чемпионата все выглядит несколько по-иному. С другой стороны, я прекрасно понимаю, что виновником такой невнятной игры в какой-то степени был и наш соперник, который, собственно говоря, и предложил нам такую игру. Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог» .