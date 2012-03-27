"Луч-Энергия" впервые уступил в первом дивизионе "СКА-Энергия"

- Мы предполагали, что игра будет вязкая и тяжелая. Это первая игра, а я не сторонник играть в этом случае дома. На выезде немножко полегче играть, строя от обороны. Дома надо было вскрывать. Много было борьбы. Соперник забил, с рикошета, но забил. Мы отыгрались. Хороший мяч. Но есть игровая дисциплина. Игрок, "висящий" на карточке, зарабатывает удаление ни на чем. Мы остаемся в меньшинстве. Это, конечно, выбило немножко из колеи. Надо было перестраивать игру на оборонительный вариант и если атаковать, то уже малыми силами. Ну и в меньшинстве нужно было просто играть аккуратно. Фол (с которого был забит победный гол) был абсолютно ненужный. В такой ситуации уже не фолят, так как кроме как со стандартов, соперник забить уже не может. Жаль, очень жаль, но. . . хороший игровой опыт. Если хотим выигрывать - надо уметь терпеть.