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Мини-АТС Panasonic - обязательная связь для современного бизнеса

27 марта 2012, 10:30
Мини АТС Panasoniс доказали бессменность своего лидерства на рынке аналогичных устройств телекоммуникации.
Сюжет
Связь

Мини АТС Panasonic доказали бессменность своего лидерства на рынке аналогичных устройств телекоммуникации. Panasonic уже долгие годы обеспечивает предприятия по всему миру качественной многоканальной связью, и тенденции роста популярности АТС этого производителя, говорят о применении мини-станций "Панасоник", большинством организаций также и в ближайшем будущем. Крупные компании, ведущие активное взаимодействие с клиентами (например, осуществляющие круглосуточную поддержку пользователей, интернет-провайдеры) сегодня не смогут обойтись без мини АТС, ведь многоканальная связь уже давно является одним из самых важных инструментов бизнеса. И как любой другой инструмент, связь должна быть надежной и превосходной.

Ни для кого не секрет, что длительные попытки дозвониться в обслуживающую компанию (особенно, если это интернет-провайдер) раздражают клиента. Едва слышимый голос оператора, пытающегося помочь в решении какой-то проблемы сервиса - попросту выводит человека из равновесия. Уважающие своих клиентов организации, не могут позволить подобное по отношению к своим клиентам, а потому используют надежное оборудование с передовыми возможностями и качественной связью. Системы мини АТС Panasonic подходят для этой цели как нельзя хорошо. Они отвечают всем современным требованиям и отличаются надежностью и удобством. А довольные сервисом клиенты, не испытывают к своей обслуживающей компании каких-либо негативных чувств. При надлежащем взаимодействии поставщика услуг и пользователя сервиса, не должно быть недовольств, а вопрос многоканальной телефонной связи легко решается системами всем известного, зарубежного производителя сложных устройств и оборудования. Решается быстро, оптимально и надолго.

С ростом возможностей человечества и эволюции в области технологий, системы мини АТС оснащаются дополнительными функциями, удобными и полезными как для организации, так и для ее клиента. Это резервное питание устройств, запись телефонного разговора, слуховые гарнитуры, детекторы отбоя, домофонные системы, GSM-шлюзы и прочее. Каким бы ни был функционал мини-системы, главным и всегда неизменным ее свойством, должна быть ее стабильность. С ростом использования информационных и цифровых технологий, стабильная многоканальная связь на предприятии (и между сотрудниками в том числе) обрела обязательность и большую значимость.

"Золотой Рог".

#Новости#Связь#Дальний Восток#Бизнес
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