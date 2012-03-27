Приморские таэквондисты снова лучшие в России

ПРИМОРЬЕ, 27 марта, ZRPRESS. В минувшие выходные, 24 и 25 марта, в столице Башкортостана Уфе прошли Открытый V Чемпионат и V Первенство России по таэквон—до ИТФ. В нем приняли участие 355 спортсменов из 18 регионов страны.
По итогам соревнований сборная Приморского края заняла первое общекомандное место. Хозяева Чемпионата, спортсмены Башкирии, остались вторыми. Третье место завоевали тхэквондисты Волгоградской области.
— Результатами выступления наших приморских ребят я, естественно, доволен. Мы в очередной раз подтвердили, что приморские таэквондисты сильнейшие в стране, — прокомментировал успех приморцев президент Всероссийской федерации развития Таэквон—до (ИТФ) Валерий КАН.
Досье "ЗР"ТАЭКВОНДО - направление восточного единоборства северокорейской школы ИТФ. Написание "тхэквондо" используется, когда речь идет о южнокорейской школе ВТФ. Это принципиально, поскольку такие написания закреплены как торговые марки. Кстати, если строго следовать правилам, то правильнее будет именно таэквондо. Но к тому времени, когда южные корейцы появились в России со своей школой, северные корейцы здесь уже активно преподавали и даже юридически закрепили за своей школой название таэквондо. Именно поэтому южным корейцам пришлось выдумывать несколько иное название.
Олег ЖУНУСОВ, «Золотой Рог».