Приморские таэквондисты снова лучшие в России

Досье "ЗР"ТАЭКВОНДО - направление восточного единоборства северокорейской школы ИТФ. Написание "тхэквондо" используется, когда речь идет о южнокорейской школе ВТФ. Это принципиально, поскольку такие написания закреплены как торговые марки. Кстати, если строго следовать правилам, то правильнее будет именно таэквондо. Но к тому времени, когда южные корейцы появились в России со своей школой, северные корейцы здесь уже активно преподавали и даже юридически закрепили за своей школой название таэквондо. Именно поэтому южным корейцам пришлось выдумывать несколько иное название.