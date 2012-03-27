В среду во Владивостоке возможен снег

Очень мощный циклон, изрядно портивший погоду на российском Дальнем Востоке, постепенно уходит в сторону Берингова моря. Правда, сильный высотный вихрь все еще вызывает заметную облачность и осадки в ряде районов региона. Особенно обильным снег будет на Сахалине и в Магаданской области. В Приморье же погоду вновь определяет поле повышенного давления, осадков будет немного, температурный фон начнет расти.