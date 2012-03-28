2290 дополнительных мест для владивостокских малышей создано за 3 года

Прежний детский садик был рассчитан на 240 детей. Новое здание позволит сделать дополнительно еще 4 группы, а значит, 80 малышей пойдут в детский сад. Это будет одно из самых больших учреждений для дошколят. Советский район очень в этом нуждался, отметил мэр. А так как детей теперь в садике прибавится, на территории построили еще 15 прогулочных площадок. С наступлением тепла здесь уложат прорезиненное покрытие. А новые горки, лавочки, песочницы - все это малыши уже опробовали. Территорию, конечно, огородили забором и установили камеры видеонаблюдения, а также уличные фонари. Кстати, в целях обеспечения безопасности подобные работы сейчас ведутся во многих детских садиках и школах города.