2290 дополнительных мест для владивостокских малышей создано за 3 года

20 марта во Владивостоке открылся новый детский садик «Рябинка». В торжественной обстановке красную ленту совместно со строителями перерезал глава города Игорь ПУШКАРЕВ. По традиции символический ключ от нового детского учреждения вручили заведующей. Как и положено на новоселье, глава города подарил детскому саду цифровое пианино и спортивный инвентарь.
Здесь, на Узбекской, 15, несколько лет назад располагался учебно-производственный комбинат Советского района. Ученики соседних школ ходили сюда на курсы по бухгалтерскому учету, автоделу, секретаря-референта. Произошли изменения в программе школьного образования - и здание опустело. По решению главы города его перепрофилировали под детские группы и с помощью теплого перехода связали с действующим детским садом №155, находящимся по соседству.
Реконструкция здания шла под личным контролем Игоря Пушкарева несколько месяцев. Строители работали в две смены: днем и ночью. Прерывались только на время тихого часа, когда у малышей в расписании дневной сон. В здании сделана новая скатная кровля, утеплен фасад, выполнена перепланировка помещений, установлены пластиковые окна, не говоря уж о внутренней отделке и дизайне.
Воспитатели с гордостью показывали главе города музыкальный и спортивный залы, детские спальни с кроватями, украшенными «Лунтиком» и другими сказочными персонажами, раздевалки со яркими шкафчиками. Это по инициативе Игоря Пушкарёва к оформлению интерьеров дошкольных учреждений привлечены профессиональные художники. По совету психологов с кафедры сервиса и моды ВГУЭС, художники из арт-сообщества «33+1» постепенно уходят от декорирования традиционных детских интерьеров картинками с персонажами из мультфильмов. Вместо них специалисты предлагают богатые деталями природные пейзажи, сказочные городки или другие «фоновые» картины, оставляющие место собственной фантазии детей.
Прежний детский садик был рассчитан на 240 детей. Новое здание позволит сделать дополнительно еще 4 группы, а значит, 80 малышей пойдут в детский сад. Это будет одно из самых больших учреждений для дошколят. Советский район очень в этом нуждался, отметил мэр. А так как детей теперь в садике прибавится, на территории построили еще 15 прогулочных площадок. С наступлением тепла здесь уложат прорезиненное покрытие. А новые горки, лавочки, песочницы - все это малыши уже опробовали. Территорию, конечно, огородили забором и установили камеры видеонаблюдения, а также уличные фонари. Кстати, в целях обеспечения безопасности подобные работы сейчас ведутся во многих детских садиках и школах города.
«В этом году в городе начнут строить и реконструировать сразу 11 детских садиков – сообщил глава города Игорь Пушкарёв. - Семь из них реконструируют, четыре построят с нуля. В этом году мы начнем масштабно реконструировать садики на ул.Сахалинской, 37а, Гульбиновича, 4, Некрасовской, 76а. Реконструируем левое крыло детского сада «Радуга» на Светланской, 205а и бывший сад ТОФ на Угрюмова в районе Шаморы, чтобы создать еще 3 новые группы. Будем достраивать сад на ул.Нейбута, 47б. Начнем строить с нуля детские сады на Маковского, 201 (район Океанской), Пихтовой, 33 (Первомайский район), Баляева, 48 (Первореченский), Русская, 53 (Советский). Это плановая работа, которую мы ведем по программе «Развитие учреждений дошкольного образования, восстановление возвращённых детских садов и строительство новых».
Нехватка мест в детских садах – ахиллесова пята Владивостока уже 15 лет. В 90-е вместе с заводами с молотка ушли все ведомственные учреждения - из 300 некогда работавших детсадов осталось только 99 муниципальных и 28 государственных, ведомственных и частных. Эта проблема коснулась чуть ли не каждой городской семьи. Помаялись молодые родители, дедушки, бабушки. Только ленивый не напомнил Игорю Сергеевичу про его программное заявление о 50 детских садах. Однако нормативы к строительству новых садов за последние годы настолько ужесточились, что у городского бюджета и на два таких в год не хватит средств.
Надо признать, что команда Игоря Пушкарева нашла реальный выход из этого тупика – вернуть бывшие помещения, где возможно, и провести капитальную реконструкцию. Здесь тоже сложностей хватало – бывшие сады зачастую пришлось возвращать через суды, долго, порой со скандалами. Настойчивость принесла результаты. За 3 года дополнительно было создано 2290 мест, что равносильно строительству 14 детсадов.
И горожане увидели: дело сдвинулось с места - и, что интересно, готовы помочь власти. Те же блогеры провели собственный народный рейд по пустующим или пригодным объектам города. Мэрия проверила адреса, и оказалось, что одно здание из списка бесхозное. Раньше тут начинали строить школу, но бросили. Пушкарев обещал заняться недостроем. А пока во Владивостоке готовится к новоселью третий детский сад в микрорайоне Снеговая падь. Еще 240 владивостокских малышей получат места здесь уже в апреле.
Юрий РОГОВ, «Золотой Рог».