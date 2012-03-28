Акционеры Находкинской ЖБФ изберут гендиректора

Отметим, что внеочередное собрание кредиторов в июле 2011 года с подачи «Огней Востока» приняло решение об изменении плана внешнего управления путем включения в него такой меры по восстановлению платежеспособности фабрики, как создание на базе всего ее имущества... нового ОАО. Однако это решение позже было отменено по заявлению налоговой службы.