Акционеры Находкинской ЖБФ изберут гендиректора

Акционеры ОАО «Находкинская жестянобаночная фабрика» (НЖБФ, Находка) на внеочередном собрании 22 мая планируют избрать совет директоров и генерального директора.
Напомним, что Арбитражный суд Приморского края 14 апреля ввел внешнее управление в отношении ОАО «НЖБФ», утвердив внешним управляющим Александру МАКОВЕЦКУЮ. Инициатором банкротства выступил акционер фабрики рыболовецкий колхоз «Огни Востока» (пгт Терней). В списке кредиторов значатся Федеральная налоговая служба, ООО «Аква-Ресурсы» и ЗАО «Диком» с суммой требований на 188,798 млн рублей. Позже список расширился за счет «ПРИСКО Капитал банка» (контролируется ОАО «Приморское морское пароходство»).
Отметим, что внеочередное собрание кредиторов в июле 2011 года с подачи «Огней Востока» приняло решение об изменении плана внешнего управления путем включения в него такой меры по восстановлению платежеспособности фабрики, как создание на базе всего ее имущества... нового ОАО. Однако это решение позже было отменено по заявлению налоговой службы.
Досье "ЗР"
ОАО «Находкинская жестянобаночная фабрика» специализируется на производстве металлической тары для рыбных консервов для предприятий Дальнего Востока. Банку «Приморье» (номинальному держателю) принадлежит 22,37% акций, ООО «Форвард» - 17,63%, ООО «Саури» – 16,09%, ООО «Титул» – 13% (все - Владивосток) – 16,09%, РК «Огни Востока» – 15,04%.
Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».