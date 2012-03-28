Авторитетный предприниматель возглавил Большой Камень

Впрочем, нужно отметить, что у депутатов-предпринимателей уже возникла крепкая оппозиция в думе. За кресло главы администрации-председателя думы вместе с Дмитрием Чернявским боролся генеральный директор завода «Звезда» Сергей ЛЕБЕДЕВ. Правда, он проиграл со счетом 7:15. Но при голосовании по кандидатуре заместителя главы администрации почти взял реванш. За бывшего главу городского округа Сергея НИКИТИНА, который считается человеком Чернявского, проголосовали всего 10 депутатов. Тогда как кандидата от «Звезды» Александра МОИСЕЕНКО поддержали 12 человек. Правда, для принятия решения необходимо было набрать 15 голосов. Так что вопрос пока завис. Но голосование показало, что при определенном развитии ситуации расклад сил в Думе Большого Камня может сильно измениться. Ведь Дмитрий Чернявский вел свою команду под лозунгом «Завод и город едины». Именно благодаря поддержке авторитетных заводчан со «Звезды» смог победить его блок «Любимый город».