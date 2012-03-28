Бизнес-тренер, как и врач, должен в первую очередь стараться помочь клиенту

- С самого начала я дала себе установку: я не просто покупаю и продаю тренеров. Каждый тренер – он как витаминчик, который позволяет что-то изменить в себе и в работе. За 10 лет у нас были очень мощные «витамины», которые позволили сделать значительный шаг вперед и нашим клиентам, и нам. В свое время мы первыми в Приморском крае привезли Радислава ГАНДАПАСА. Тогда он казался просто недосягаем, и когда мы привезли его сюда, от желающих на него посмотреть и послушать просто отбоя не было. И он действительно этого стоил. Потом были такие имена как Владимир ТАРАСОВ: это сейчас я понимаю, что на такого тренера невозможно было не собрать группу, но тогда, приглашая дорогостоящего тренера с таким именем, мне казалось, что я жизнь свою ставлю на карту. В 2009 году, в самый разгар кризиса, мы пригласили Игоря МАННА, и это тоже было находкой. Группы собирались по 80 человек, и это была такая лебединая песня во время кризиса: очень многим, и нам в том числе, он дал тогда очень хороший задел и веру в то, что трудные времена останутся позади.