Бизнес-тренер, как и врач, должен в первую очередь стараться помочь клиенту

Первыми слушателями ее тренингов были сегодняшние мэтры приморского бизнеса – в начале 2000-х для молодых бизнесменов все было в новинку: и тренинги личностного роста, и бизнес-семинары. Именно тогда, 10 лет назад, Евгения ОЛОФИНСКАЯ одной из первых открыла компанию, которая стала специализироваться на бизнес-образовании.
За 10 лет многое изменилось – сформировался рынок бизнес-консультирования, а компании, с которыми начинали, сегодня выросли до крупных региональных корпораций. О том, с чего все начиналось, как развивался рынок и какие у него перспективы, в интервью «ЗР» рассказывает директор Дальневосточного консалтингового центра «Партнер» Евгения Олофинская.
- Евгения, почему вы, врач по образованию, решили открыть именно консалтинговую компанию?
- Началось все с того, что я сама заболела семинарами и тренингами. После посещения нескольких программ, я поняла, что хочу в этом жить и этим делиться. В тот год, когда мы начали работать, разделения на тренинги бизнес-направленности и личностные тренинги, не было. В первый год у нас были очень разные программы – были и НЛП-практики, и продажи, и управленческие группы и выездные личностно-ориентированные кемпинги. И все это хорошо продавалось: люди шли, группы набирались. К концу первого года я поняла, что не хочу зарабатывать на личностном росте – это достаточно тонкий и очень многоплановый срез, связанный с человеческими судьбами, переживаниями, эмоциями. И я чётко для себя решила – только бизнес-образование, только бизнес-контекст. Теперь я понимаю, что в начале нашего пути это было очень хорошей находкой. Рынок тогда был растущим, продажи шли довольно легко – отправляешь 20 факсов, набирается группа 40 человек, любое действие тогда сразу давало результат.
- Медицинское образование помогло вам состояться в новом виде деятельности?
- По образованию я врач, работала патологоанатомом, и нисколько не жалею о полученной профессии. Медицинское образование дает человеку в первую очередь системное мышление, а для того чтобы быть успешным в бизнесе, это очень важно.
- В то время, когда вы начинали, на рынке еще не было подобных компаний. Как вы поняли, куда нужно двигаться?
- Когда свое дело любишь, им болеешь и горишь, не надо никаких подсказок. Ты точно знаешь, что нужно делать и как. Все предприниматели скажут, что первые 3-5 лет ты работаешь по 12 часов в сутки и просто горы сворачиваешь. И ты счастлив, и это твоя жизнь.
- Вы были первой, кто привез на приморскую землю известных тогда бизнес-тренеров. Это помогло закрепиться на рынке?
- С самого начала я дала себе установку: я не просто покупаю и продаю тренеров. Каждый тренер – он как витаминчик, который позволяет что-то изменить в себе и в работе. За 10 лет у нас были очень мощные «витамины», которые позволили сделать значительный шаг вперед и нашим клиентам, и нам. В свое время мы первыми в Приморском крае привезли Радислава ГАНДАПАСА. Тогда он казался просто недосягаем, и когда мы привезли его сюда, от желающих на него посмотреть и послушать просто отбоя не было. И он действительно этого стоил. Потом были такие имена как Владимир ТАРАСОВ: это сейчас я понимаю, что на такого тренера невозможно было не собрать группу, но тогда, приглашая дорогостоящего тренера с таким именем, мне казалось, что я жизнь свою ставлю на карту. В 2009 году, в самый разгар кризиса, мы пригласили Игоря МАННА, и это тоже было находкой. Группы собирались по 80 человек, и это была такая лебединая песня во время кризиса: очень многим, и нам в том числе, он дал тогда очень хороший задел и веру в то, что трудные времена останутся позади.
- А как сейчас выбираете привозного тренера?
- Когда я только начинала работать, я ездила в Москву на выставки, конференции, встречалась с тренерами, знакомилась и т.д. Но потом я поняла, что может быть огромной разница от тренера в обычной жизни и от того, что он делает на тренинге. На опыт личного знакомства в нашем бизнесе нельзя опираться, можно ошибиться. Поэтому сегодня я ориентируюсь в первую очередь на запрос клиентов и мнения организаторов из других регионов, которые уже имеют опыт работы с этим тренером. Это самая точная информация. Многое также можно понять из переписки с тренером на стадии предварительных переговоров, многое уже чувствуешь интуитивно.
- Помните своих самых первых клиентов?
- Конечно, помню свою самую первую набранную группу, и помню свою собственную, где я выступала в качестве тренера: тряслась как осиновый лист. И мне было удивительно и радостно и за то, что люди просто приходят, и за то, что несут деньги.
- По вашему мнению, когда проще было вести бизнес – тогда или сейчас?
- Когда мы начинали, однозначно было легче, все действовали по наитию, сравнивать было не с чем, клиент был другой, люди были малоинформированы. И зарабатывать было легче. Я уже не говорю о налогах, лицензировании. Посмотрите, ведь сейчас нет стартапов в плане бизнес-обучения в чистом виде – чаще открывают новое направление кадровые агентства либо тренера, работающие на себя. Выжить только на обучении очень сложно, из тех тренинговых компаний, кто начинал вместе с нами, практически никого не осталось на рынке. Мы выжили, во-первых, потому, что вовремя начали, во-вторых, мы первыми пригласили ярких, харизматичных тренеров и это создало нам соответствующую репутацию на рынке. А после пяти лет работы, репутация в бизнесе уже начинает работать на тебя.
- Кстати, говорят, что в кризис именно инфраструктурный бизнес пострадал больше всего. Вы на себе это ощутили?
- Спад действительно был, но он особенно касался открытых программ. Мы выжили благодаря корпоративам, здесь как раз и сработала наша репутация.
- «Партнер» – одна из немногих компаний, которая работает с местными тренерами. По вашему мнению, этот рынок во Владивостоке сложился?
- В работе с местными тренерами есть свои особенности. Во-первых, они часто неуправляемы ни для меня, ни для заказчика. Во-вторых, на тренера довольно сложно влиять в плане заказа и качества. На мой взгляд, тренер должен быть в первую очередь нацелен не на зарабатывание денег, а на получение результата компанией, с которой он работает. Здесь есть что-то от врачей: желание помочь должно стоять на первом плане.
И такие люди среди тренеров есть – мы уже 9 лет сотрудничаем с Игорем ТКАЧОМ и удовлетворены совместной работой: он очень адекватен в плане клиента и заказа, он все слышит как обратную связь, он очень обучаем и изменчив. Мне с ним работать комфортно и интересно. И еще – у него есть очень редкое для тренеров качество: он умеет работать в команде.
- Если говорить про корпоративные тренинги, то на этом рынке что первично: спрос или предложение? То есть, как правило, клиент приходит к вам с готовым запросом и вы под него делаете тренинг, или вы предлагаете ему тот продукт, который есть?
- По разному. Например, у меня был клиент, который прописывал все «от» и «до». Такое случается очень редко. Обычно у клиента есть какая-то идея. Мы из этой идеи формируем какую-то цель. У нас есть клиенты, которые приходят просто посоветоваться. Сейчас стало меньше клиентов, которые хотят стандартные программы. Чаще мы под каждую компанию делаем новый, в чем-то уникальный тренинг.
- Сегодня география вашей деятельности охватывает весь Дальний Восток. 10-лет назад, назвавшись Дальневосточным консалтинговым центром, вы имели прицел на региональное развитие?
- Нет, выбирали скорее по созвучности названия, нежели из амбициозных целей. Но лет пять назад начали очень активно работать по региону. И тут опять же свое дело сделала репутация – мы ничего не делаем для продвижения по региону, просто клиенты рекомендуют нас своим партнерам, поэтому наши тренинги проходят сегодня на Сахалине и Камчатке, в Хабаровске и Биробиджане, Амурской области и Магадане.
Живые рекомендации в нашем бизнесе работают эффективнее всего.
- По каким принципам отбираете людей в свою компанию?
- Мне нужно видеть в человеке две вещи: он должен хотеть работать (причем, не говорить об этом, а реально хотеть), и не должен бояться людей. Потому что если человек хотя бы чуть-чуть боится людей, то никакой тренинг здесь не поможет. Всему остальному мы своего сотрудника научим.
- Перспективы развития тренингового рынка?
- Я уверена в том, что рынок открытых семинаров будет сворачиваться, а рынок корпоративных тренингов будет расти. В одной из поездок я познакомилась с тренером из Мюнхена. Он рассказывает, что на территории Европы работает не более 30 тренингово-консалтинговых компаний. Причем, в чистом виде тренинговых очень небольшое количество. В основном компании занимаются консалтинговыми услугами. Открытые семинары проходят там очень редко. Часто компании, которые имеют собственных тренеров, покупают внешнего тренера на более сложные командные и управленческие тренинги. Такая практика есть сегодня и у нас. Европейская тенденция нам ближе, поэтому думаю, что она будет актуальна и для нас.
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