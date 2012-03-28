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«Бомбилы» останутся без авто

28 марта 2012, 10:34
Депутаты Госдумы готовят поправки в Кодекс об административных правонарушениях, ужесточающие наказание для «бомбил».

Депутаты Госдумы готовят поправки в Кодекс об административных правонарушениях, ужесточающие наказание для «бомбил». Им могут грозить не только серьезные штрафы, но и конфискация машин.

Одно из основных изменений касается разрешения использовать в качестве такси автомобили, взятые в аренду у частных лиц. Действующая редакция документа это запрещает. Но на этом реформа рынка таксомоторных перевозок, видимо, не закончится.

«Нужно предусмотреть более жесткие меры наказания для «бомбил», - считает Вячеслав ЛЫСАКОВ. - Сейчас штрафы, которые они платят, в разы меньше тех, что накладываются за различные нарушения на таксистов, работающих легально. Речь, по его словам, должна идти не только о серьезных штрафах, но и о конфискации машин для тех нарушителей, которые попались не в первый раз.

«Золотой Рог».

#Новости#Дальний Восток#Общество
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