«Бомбилы» останутся без авто

«Нужно предусмотреть более жесткие меры наказания для «бомбил», - считает Вячеслав ЛЫСАКОВ. - Сейчас штрафы, которые они платят, в разы меньше тех, что накладываются за различные нарушения на таксистов, работающих легально. Речь, по его словам, должна идти не только о серьезных штрафах, но и о конфискации машин для тех нарушителей, которые попались не в первый раз.