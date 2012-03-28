Бюджетников лишат всей наличности

Суть законопроекта в том, что теперь госслужащих будут «рассчитывать» кредитные организации, а не расчетно-кассовые центры. Сейчас большинство бюджетников получают зарплату наличными, министерство же настаивает, чтобы все расчеты велись с использованием банковских карточек, пишут «Известия».