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Бюджетников лишат всей наличности

28 марта 2012, 14:18
Работникам бюджетных организаций будут зачислять зарплату только на банковские карты. Минфин внес законопроект, призванный заменить наличность на «электронные» деньги.

Работникам бюджетных организаций будут зачислять зарплату только на банковские карты. Минфин внес законопроект, призванный заменить наличность на «электронные» деньги.

Суть законопроекта в том, что теперь госслужащих будут «рассчитывать» кредитные организации, а не расчетно-кассовые центры. Сейчас большинство бюджетников получают зарплату наличными, министерство же настаивает, чтобы все расчеты велись с использованием банковских карточек, пишут «Известия».

Счета казначейства и финансовых органов уже готовятся переехать в кредитные организации, которые будут отобраны на конкурсной основе.

«Золотой Рог».

#Новости#Дальний Восток#Общество
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