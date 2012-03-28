«Черный» хлеб возвращается на прилавки Владивостока

«Во Владивостоке у нас не при каждом супермаркете работает пекарня полного цикла, в некоторых только мини-пекарни, рассчитанные на ограниченный ассортимент, - говорит коммерческий директор сети супермаркетов «Фреш 25» Виктория ХАЗОВА, - а по краю в каждом супермаркете мы производим полный ассортимент хлебобулочных изделий, там работают пекарни полного цикла. Это производство - довольно-таки доходная статья для предприятия. Конечно, надо много испечь хлеба, чтобы получить доход хотя бы на уровне относительно небольшого количества винегрета. Но мы стараемся удешевлять производство, не используем никакие смеси, которые ведут к удорожанию. Вся рецептура рассчитана на использование традиционного сырья. В результате выпечка получается недорогая. Мы рассчитываем наращивать объемы производства, отрабатываем новые рецепты. Но «Подольского» пока не планируем выпекать – еще не овладели рецептурой, которая была бы идентична самому популярному в городе хлебу. Для нас вопрос не в цене, а в качестве. Срок хранения «Подольского» небольшой и важно, чтобы его быстро раскупали».