Предприятиям и компаниям малого бизнеса часто приходится решать непростые задачи. Как правило, самой приоритетной и сложной из них является поиск надежного финансового партнера.
Многие пытаются найти инвестиции у друзей или знакомых, но достаточно часто эти попытки не заканчиваются успехом. Обращаться за кредитом предприниматели стараются только в крайних случаях, поскольку уверены: получить кредит, не обладая сверхдоходами, практически невозможно. Впрочем, как показывает практика, если заняться этим вопросом вплотную, найти кредит с выгодными условиями можно.
Одно из наиболее интересных предложений в этой области приготовил самый крупный и надежный банк страны - Сбербанк. Небольшим организациям и индивидуальным предпринимателям (с годовым оборотом до 60 млн рублей), желающим срочно оформить кредит для развития своей компании, Сбербанк предлагает кредит «Доверие» размером до 3 млн рублей. Кредит можно взять на краткосрочный период - до полугода, а можно рассчитывать и на срок до 36 месяцев. Что особенно ценно в этом предложении - кредитная заявка не будет рассматриваться долго. Решение о выдаче кредита принимается всего за 3 рабочих дня, при условии предоставления нужных документов.
Чтобы получить кредит «Доверие» от Сбербанка, не нужно предоставлять залог. Более того, потенциального заемщика избавят не только от вопросов о цели кредитования, но и не возьмут комиссии за оформление кредита. Если не верите, что такое возможно, просто запишите себе в план посещение ближайшего отделения Сбербанка или же звонок по телефону. Здесь рады каждому клиенту, и любой заемщик получит исчерпывающую информацию о кредите и подробные ответы на все свои вопросы. Еще более простой путь - зайти на сайт Сбербанка и ознакомиться с условиями кредитования, а также выяснить, какой пакет документов нужно собрать.
Требования к заемщику простые и понятные. Для получения кредита нужно быть индивидуальным предпринимателем или собственником бизнеса. Если вы занимаетесь торговлей, ваш бизнес должен существовать не менее трех месяцев, а если предприятие работает в других сферах деятельности, то не менее шести месяцев. Затем для получения кредита вам нужно будет заполнить анкету в отделении Сбербанка и предоставить упрощенный пакет необходимых документов. Не более чем за 3 рабочих дня банком будет принято решение о предоставлении кредита.
Погашать кредит надо ежемесячно, или равными долями, или процентами на остаток. Если решите погасить кредит досрочно, это можно будет сделать в любое время и без комиссии.
С начала 2011 года «Доверие» Сбербанка уже помогло более чем полутора тысячам приморских предпринимателей развить свой бизнес. Оформить кредит можно в 22 офисах Сбербанка по всему Приморскому краю.
Время развивать свой бизнес с помощью удобного кредита от банка, доверяющего предпринимателям!ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 30.08.2010. Реклама.
«Золотой Рог».