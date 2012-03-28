Чтобы получить кредит «Доверие» от Сбербанка, не нужно предоставлять залог. Более того, потенциального заемщика избавят не только от вопросов о цели кредитования, но и не возьмут комиссии за оформление кредита. Если не верите, что такое возможно, просто запишите себе в план посещение ближайшего отделения Сбербанка или же звонок по телефону. Здесь рады каждому клиенту, и любой заемщик получит исчерпывающую информацию о кредите и подробные ответы на все свои вопросы. Еще более простой путь - зайти на сайт Сбербанка и ознакомиться с условиями кредитования, а также выяснить, какой пакет документов нужно собрать.