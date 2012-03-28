Дальневосточный федеральный университет приглашает своих будущих студентов

Дальневосточный федеральный университет - новый вуз нового мирового уровня, имеющий при этом богатейшую историю, один из лучших России, появился путем объединения четырех ведущих вузов региона. Это Дальневосточный государственный университет, Дальневосточный государственный технический университет, Тихоокеанский государственный экономический университет и Уссурийский государственный педагогический институт.
В соответствии с утвержденной Правительством РФ Программой развития ДВФУ определил для себя научные и образовательные приоритеты на многие годы вперед. Это ресурсы Мирового океана, энергоресурсы и энергосберегающие технологии, индустрия наносистем и наноматериалов, транспортно-логистический комплекс, всестороннее сотрудничество со странами АТР, биомедицинские технологии.
ДВФУ - действительно новый и не похожий на другие университет. К числу его особенностей можно отнести уникальную для России инфраструктуру суперсовременного кампуса на одном из красивейших островов залива Петра Великого - легендарном острове Русском. Новый кампус университета будет открыт во время Саммита АТЭС в 2012 году и должен стать местом активного сотрудничества молодежи и ученых стран АТР. Дальневосточный федеральный университет нацелен на развитие инновационного характера образовательного и исследовательского процессов, внедрение новых стандартов и образовательных программ на уровне ведущих мировых университетов, обновление и повышение квалификации профессорско-преподавательского состава, создание малых инновационных предприятий, сотрудничество с ведущими исследовательскими, образовательными и инновационными структурами стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Здесь, на российском Дальнем Востоке, сейчас реализуются масштабные экономические и социальные проекты, аналогов которым прежде не было. Создаются новые предприятия, транспортные системы, строятся социально-культурные и спортивные объекты. У дальневосточников появляются новые рабочие места и новые профессиональные возможности. В этих уникальных условиях Дальневосточный федеральный университет призван помочь молодым людям найти свое место в жизни - получить достойное образование, приобрести профессиональные навыки и стать востребованными специалистами. Вместе с представителями государственных структур, работодателями, нашими российскими и зарубежными партнерами мы в короткий срок намерены добиться того, чтобы обучение в ДВФУ стало гарантией высоких профессиональных возможностей выпускников, надежно обеспечивало их достойной и интересной работой как в России, так и за рубежом. Наша задача состоит в том, чтобы диплом ДВФУ стал для молодежи счастливым билетом в будущее!
КАМПУС ДВФУ
Кампус Дальневосточного федерального университета по праву будет считаться лучшим в России и одним из лучших в мире. Он станет настоящим студенческим городом, одним из крупнейших современных кампусов России. При его проектировании учитывался опыт строительства и функционирования инфраструктур лучших университетов мира.
Первая очередь кампуса ДВФУ, которая войдет в строй в 2012 году, имеет общую площадь помещений около 800 тыс. м2, что сопоставимо с кампусом Московского государственного университета. Университетский город ДВФУ объединит в зоне шаговой доступности учебные корпуса, лабораторный комплекс и 11 общежитий, которые обеспечат студентам и преподавателям вуза комфортные условия проживания. В непосредственной близости к кампусу строится океанариум ДВО РАН для совместного использования в научной и образовательной деятельности.
На территории университета будут действовать технопарк и студенческий центр, предназначенный для творчества и досуга молодежи. Площадь помещений каждого из этих зданий составит около 40 тыс. м2. На территории кампуса разместятся открытый стадион, крытые спортивные помещения, бассейны, теннисные корты, игровые площадки для волейбола и баскетбола, парк и прибрежная зона с благоустроенной набережной, пляжем и яхт-клубом. Инфраструктура включает сеть столовых, кафе и ресторанов, ночные клубы и многие другие объекты, обеспечивающие все условия для полноценной жизни в пределах университетского города.
В кампусе ДВФУ распахнет свои двери современный выставочный центр, где будут проводиться конгрессы, выставки, фестивали, в том числе - международные. Вход сюда будет открыт не только для студентов, но и для всех жителей и гостей Владивостока. Кроме того, на территории университета будут работать два больших концертных зала на 700 и 900 мест.
Кампус будет расти и развиваться: в рамках второй очереди запланировано строительство совместных учебно-научных лабораторий университета и ДВО РАН.
В настоящее время в ДВФУ созданы условия для работы студенческих советов, преподавательских ассоциаций, Профессорского клуба, центров творчества, общественных организаций и добровольных студенческих объединений. Эти возможности значительно расширятся с вводом в действие студенческого центра в новом кампусе. Молодежь получит широкие возможности издавать свои газеты, снимать кинофильмы, играть в театральных труппах, устраивать тренинги, дебаты и обсуждения, представлять свои творческие проекты и достижения широкой публике. Эта деятельность формирует у студентов творческие и лидерские качества, умение создавать команды единомышленников и вместе добиваться значительных результатов.
Федеральный университет дает не только профессиональную подготовку - он обеспечивает уникальные возможности для самореализации, чтобы каждый студент мог попробовать силы в различных областях, найти себя, стать по-настоящему успешным, состоявшимся человеком.
Кампусом по праву гордится не только ДВФУ - это настоящая жемчужина Дальнего Востока! Студентам, которые будут жить и учиться на Русском, действительно повезет: ведь провести студенческие годы на берегу океана - это мечта, которая станет реальностью!
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ - КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МИРОВОГО УРОВНЯ
Благодаря тому, что в состав Дальневосточного федерального университета вошли ведущие региональные вузы, в нем можно получить качественное образование по самому широкому спектру направлений.
Все образовательные программы Дальневосточного федерального университета с 2011 года сосредоточены в девяти научно-образовательных школах:
Инженерная школа
Школа биомедицины
Школа гуманитарных наук
Школа естественных наук
Школа искусства, культуры и спорта
Школа педагогики
Школа региональных и международных исследований
Школа экономики и менеджмента
Юридическая школа
Кроме того, в Дальневосточном федеральном университете ведется разработка собственных образовательных стандартов, инновационных учебных программ. В рамках новой модели образовательного процесса особое внимание уделяется высокой мотивации студентов к учебе и научной деятельности. Дальневосточный федеральный университет активно сотрудничает с исследовательскими, образовательными и инновационными структурами Азиатско-Тихоокеанского региона; внедряет образовательные стандарты и программы мирового уровня.
Российские и иностранные студенты будут учиться в новом кампусе вместе.
Возможность учебы не только по русским, но и по англоязычным программам станет для российских ребят стимулом к изучению английского языка, великолепной возможностью языковой практики.
Интересная студенческая жизнь
Студенты Дальневосточного федерального университета будут располагать всеми условиями, чтобы максимально полно раскрыть свои способности. Учеба, наука, участие в бизнес-проектах, спорт, искусство и творчество - каждый найдет себе дело по душе.
Отличные карьерные перспективы
В наши дни образование - один из главных факторов успешного карьерного роста. Подготовка кадров высшей квалификации - одно из важнейших направлений деятельности Дальневосточного федерального университета.
ДВФУ осуществляет подготовку специалистов мирового уровня, способных создавать и внедрять современные технологии, знать принципы проектного менеджмента, уметь эффективно управлять компаниями в разных сферах. ДВФУ гордится самым высоким в регионе уровнем занятости выпускников. Знания, навыки, умения, выработанные во время учебы в университете, определят высокий спрос со стороны работодателей, какой бы ни была ваша специальность. А это значит, что после учебы вы сможете найти интересную работу в любой стране мира. Но прежде всего в высококвалифицированных кадрах заинтересован Дальневосточный регион.
Единая приемная комиссия ДВФУ:
8 800 555 0 888
(звонок по России бесплатный)
Сайт: www.dvfu.ru
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