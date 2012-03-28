Дальневосточный федеральный университет приглашает своих будущих студентов

Здесь, на российском Дальнем Востоке, сейчас реализуются масштабные экономические и социальные проекты, аналогов которым прежде не было. Создаются новые предприятия, транспортные системы, строятся социально-культурные и спортивные объекты. У дальневосточников появляются новые рабочие места и новые профессиональные возможности. В этих уникальных условиях Дальневосточный федеральный университет призван помочь молодым людям найти свое место в жизни - получить достойное образование, приобрести профессиональные навыки и стать востребованными специалистами. Вместе с представителями государственных структур, работодателями, нашими российскими и зарубежными партнерами мы в короткий срок намерены добиться того, чтобы обучение в ДВФУ стало гарантией высоких профессиональных возможностей выпускников, надежно обеспечивало их достойной и интересной работой как в России, так и за рубежом. Наша задача состоит в том, чтобы диплом ДВФУ стал для молодежи счастливым билетом в будущее!