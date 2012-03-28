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«Дальприбор» расщедрится на дивиденды

28 марта 2012, 12:53
ОАО «Дальприбор» (Владивосток) по итогам 2011 года может направить на выплату дивидендов 13,683 млн руб.

ОАО «Дальприбор» (Владивосток) по итогам 2011 года может направить на выплату дивидендов 13,683 млн рублей, что в 1,5 раза больше чем в 2010 году и в 2,7 раза больше чем в 2009 году.

Стоит отметить, что по итогам 9 месяцев 2011 года выручка предприятия выросла в те же 1,5 раза, с 252,088 млн рублей до 388,970 млн рублей. При этом чистая прибыль увеличилась в 10 раз, до 60,525 млн рублей, а рентабельность активов - с 1,56 процентных пункта до 11,71.

Досье "ЗР"

ОАО «Дальприбор» - единственный в России изготовитель авиационных сбрасываемых средств поиска. Сегодня в рамках государственного оборонного заказа производится продукция, разработанная исключительно собственным конструкторским бюро. 23,52% акций предприятия принадлежат ООО «ВладДевелопмент», 14,4% - председателю совета директоров, начальнику отдела по работе с ценными бумагами ОАО «Дальприбор» Анатолию БОГДАНОВУ. Гендиректор ОАО «Дальприбор» Роман ТИТКОВ владеет 5,21% акций, Раиса ТИТКОВА - 12,18%.

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».

#Новости#Владивосток#Бизнес
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