«Дальприбор» расщедрится на дивиденды

ОАО «Дальприбор» (Владивосток) по итогам 2011 года может направить на выплату дивидендов 13,683 млн рублей, что в 1,5 раза больше чем в 2010 году и в 2,7 раза больше чем в 2009 году.
Стоит отметить, что по итогам 9 месяцев 2011 года выручка предприятия выросла в те же 1,5 раза, с 252,088 млн рублей до 388,970 млн рублей. При этом чистая прибыль увеличилась в 10 раз, до 60,525 млн рублей, а рентабельность активов - с 1,56 процентных пункта до 11,71.
Досье "ЗР"
ОАО «Дальприбор» - единственный в России изготовитель авиационных сбрасываемых средств поиска. Сегодня в рамках государственного оборонного заказа производится продукция, разработанная исключительно собственным конструкторским бюро. 23,52% акций предприятия принадлежат ООО «ВладДевелопмент», 14,4% - председателю совета директоров, начальнику отдела по работе с ценными бумагами ОАО «Дальприбор» Анатолию БОГДАНОВУ. Гендиректор ОАО «Дальприбор» Роман ТИТКОВ владеет 5,21% акций, Раиса ТИТКОВА - 12,18%.
Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».