zr.media
ГлавноеВсе новости

ДВМП выкупит 100% хабаровского «Стройоптторга»

28 марта 2012, 12:52
Совет директоров ОАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП) одобрил сделку по покупке акций складского комплекса ОАО «Стройоптторг».

Совет директоров ОАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП) одобрил сделку по покупке акций складского комплекса ОАО «Стройоптторг» (Хабаровск) у своей «дочки» ООО «Фирма «Трансгарант». В конце февраля 2012 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ разрешила ДВМП приобрести 100% «Стройоптторга»

Основным владельцем складского комплекса «Стройоптторг» является «дочка» ДВМП - «Трансгарант» (владеет 74,998% акций). Еще 23,94% акций принадлежит компании BGI Logistic AG (приобрела долю в 2010 году). Сейчас FESCO ведет переговоры о продаже «Трансгаранта».

Досье "ЗР"

«Стройоптторг» был приобретен «Трансгарантом» в 2006 году. Комплекс расположен в черте Хабаровска на территории 9,2 га и является одним из крупнейших в регионе центров хранения и переработки грузов, перевозимых железнодорожным, автомобильным и речным транспортом. Площадь крытых складов на территории комплекса - 20 тыс. кв.м. Выручка компании в 2010 году, согласно данным «СПАРК», составила 66 млн рублей, убыток- 3,6 млн рублей.

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».

#Новости#Дальний Восток#Бизнес
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56