ДВМП выкупит 100% хабаровского «Стройоптторга»

Совет директоров ОАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП) одобрил сделку по покупке акций складского комплекса ОАО «Стройоптторг» (Хабаровск) у своей «дочки» ООО «Фирма «Трансгарант». В конце февраля 2012 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ разрешила ДВМП приобрести 100% «Стройоптторга»
Основным владельцем складского комплекса «Стройоптторг» является «дочка» ДВМП - «Трансгарант» (владеет 74,998% акций). Еще 23,94% акций принадлежит компании BGI Logistic AG (приобрела долю в 2010 году). Сейчас FESCO ведет переговоры о продаже «Трансгаранта».
Досье "ЗР"
«Стройоптторг» был приобретен «Трансгарантом» в 2006 году. Комплекс расположен в черте Хабаровска на территории 9,2 га и является одним из крупнейших в регионе центров хранения и переработки грузов, перевозимых железнодорожным, автомобильным и речным транспортом. Площадь крытых складов на территории комплекса - 20 тыс. кв.м. Выручка компании в 2010 году, согласно данным «СПАРК», составила 66 млн рублей, убыток- 3,6 млн рублей.
Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».