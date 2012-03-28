ДВМП выкупит 100% хабаровского «Стройоптторга»

«Стройоптторг» был приобретен «Трансгарантом» в 2006 году. Комплекс расположен в черте Хабаровска на территории 9,2 га и является одним из крупнейших в регионе центров хранения и переработки грузов, перевозимых железнодорожным, автомобильным и речным транспортом. Площадь крытых складов на территории комплекса - 20 тыс. кв.м. Выручка компании в 2010 году, согласно данным «СПАРК», составила 66 млн рублей, убыток- 3,6 млн рублей.