EKKER - успех инновационного бренда

«Инновационный бизнес», «внедрение инноваций», «инновации в бизнесе» - модные термины, которыми щеголяют представители российской бизнес-элиты. Однако до сих пор нет четкого понимания, какими должны быть инновации и как они должны быть применены в бизнес-процессе для того, чтобы приносить деньги.
Впрочем, на Дальнем Востоке уже есть компании, для которых инновации - основа основ в работе, чья деятельность построена именно на их внедрении. Компания EKKER продвигает на Дальнем Востоке России новые технологии и инженерные решения, основанные на инновациях. И родом она - из Приморья.
О том, как построить успешный бизнес на внедрении инноваций, «ЗР» рассказал генеральный директор компании EKKER Артем ШКУРО.Электронные девайсы вместо стройки
- Артем Михайлович, как вы пришли к тому, чтобы продвигать именно инновационный бизнес?
- Начиналось все около 10 лет с поездки в Южную Корею по приглашению компании «КОТРА». У меня там состоялись переговоры с корейскими производителями строительных материалов. Переговоры прошли довольно успешно, но какой-то душевной радости не доставили. Но волей случая мне удалось в ходе этой поездки посетить несколько корейских технопарков вблизи Сеула. И тогда я открыл для себя новую, безумно интересную сферу - инновационные инженерные технологии. Я посетил офисы и шоу-румы порядка десяти компаний - лидеров корейского и мирового рынка систем безопасности, автоматизации, коммуникаций и связи, климат-контроля и автоматики - восторгу моему не было предела! Многие компании на тот момент еще не имели торговых связей с Россией, но очень хотели выйти на наш рынок. Поэтому мы сразу же заключили договоры о намерениях.
После возвращения в Россию, я стал изучать наш рынок в сфере систем безопасности, автоматизации инженерных систем и понял, что мы серьезно отстаем, используем достаточно примитивное оборудование. В итоге мы начали работать с корейскими производителями, предложив российскому клиенту новые технологии по очень приемлемым ценам за счет прямых контрактов с заводами Южной Кореи - и быстро закрепились на дальневосточном рынке в качестве поставщика инновационного и доступного по цене оборудования. По сути, мы были первыми на Дальнем Востоке в своей сфере, кто привез новые технологии на рынок.
- Как ваш бизнес развивался дальше?
- Через несколько лет активных продаж мы значительно расширили спектр предлагаемого оборудования и систем, однако заметили, что местные сервисные компании неохотно предлагают это оборудование своим клиентам. Дело в том, что инновационные решения требуют детального изучения, тестирования, обучения персонала, - а это стоит немалых денег. Собственно, это и стало сигналом для развития в нашей компании сервисного подразделения. Ставка делалась на инновационные и экономичные технологии. Несколько лет активного обучения сервисного персонала, изучений и разработок технических решений сделали нашу компанию лидером во многих областях внедрения инженерных решений.
Эта стратегия сохраняется в нашей компании по сей день. Каждый год мы активно изучаем международный рынок, следим за новинками в сфере инженерных систем, расширяем свой сервисный пакет, работаем с российскими и иностранными консультантами по улучшению качества услуг и усилению контроля за охраной труда и окружающей среды. Да, охрана окружающей среды - это не дань западной моде, это реальная действительность, в которой мы перешли на совершенно новый этап разработки технических решений, применяя безопасные, энергоэффективные и экологически чистые технологии.
- Как это сказывается на притоке клиентов в вашу компанию? Можете назвать самые известные проекты?
- Число проектов и заказчиков с каждым годом растет. Это и Владивостокский морской торговый порт с его контейнерными терминалами, и ВГУЭС, и мост на о. Русский, и ряд объектов дальневосточной энергетики. В этом году к ним прибавились гостиницы для саммита АТЭС, ряд торговых и бизнес-центров, а также некоторые федеральные компании, открывающие свои офисы во Владивостоке с целью интеграции в новую бизнес-среду.
Сегодня ресурсная база компании позволяет вести сразу более десяти крупных и средних территориально распределенных объектов, причем в предельно сжатых временных и бюджетных рамках.
Для всех своих проектов EKKER старается разработать самые инновационные и в то же время экономичные системы и технические решения. Многие из наших партнеров-заказчиков еще на стадии обсуждения проекта высказывают заинтересованность в инновационных и эффективных инженерных системах. Это свидетельствует о том, что рынок активно развивается и готов к переходу на новые передовые технологии.Захват рынка как часть современной стратегии
- Компания EKKER успешно ворвалась на рынок. Как ей это удалось?
- EKKER действительно ворвался на этот рынок, потому что мы смогли четко определить сферу, у которой огромное будущее, которая будет стремительно развиваться с каждым годом, все больше проникая в нашу повседневную жизнь. И многие вещи, которые сейчас кажутся нам чуждыми, завтра могут быть незаменимыми помощниками в разных делах.
Понимая это, мы точно определили период роста активного спроса на передовые технологии и вовремя успели подготовиться к нему. Успешное и главное стремительное развитие компании было обеспечено правильно выбранной стратегией, набором сервисных услуг, удачно подобранной командой молодых, активных и грамотных специалистов, отлично знающих свое дело. Мы также имеем большое преимущество, выполняя до 90% всех внутренних инженерных работ, включая все слаботочные и электрические сети, автоматику, вентиляцию и кондиционирование, автоматизацию, резервное и бесперебойное питание и пр.
- И тем не менее у нас здесь - отдельные успешные проекты и компании, а у них там - целые технопарки и наукограды…
- На мой взгляд, нам необходимо уделить развитию технопарков, особое внимание. Дело в том, что географически мы находимся на Востоке, где нашими соседями являются такие высокоразвитые страны, как Китай, Южная Корея и Япония. И, если Россия выбрала стратегию развития Дальнего Востока как еще одного центра в Азиатско-Тихоокеанском регионе, то помимо развития благоприятной инвестиционной и правовой среды, она должна развивать и конкурентоспособную среду. А это, в первую очередь, - производство и сфера услуг. Здесь у России есть все шансы преуспеть, если будет активная поддержка властей на всех уровнях. Наша страна располагает высококвалифицированными специалистами, многие из которых, не видя для себя перспектив в регионе, уезжают ближе к столице либо за рубеж. У нас не развит механизм сдерживания оттока квалифицированных кадров. В результате уже сегодня мы ощущаем серьезную нехватку специалистов в своей отрасли.
Я понимаю молодых и талантливых специалистов, недавно закончивших университет и полных амбициозных планов, - им хочется найти себя, реализовать свои идеи и проекты. А государство больше интересуют проекты и идеи, относящиеся к естественным монополиям. Однако по прогнозам экспертов, в ближайшие 10 лет сферы информационных технологий, телекоммуникаций и инновационного инжиниринга будут самыми активно растущими и прибыльными. Поэтому нам просто необходимо развивать наукоемкую среду, которая лучше всего реализуется в технопарках, бизнес-инкубаторах и наукоградах, находящихся именно в регионах, а не где-то в центре России, как Сколково. Как минимум, один свой «Сколково» должен быть в каждом регионе, а лучше больше, чтобы между ними существовала конкуренция в разработках и реализации инновационных проектов. Затем необходимо установить активную связь технопарков с бизнесом для того, чтобы бизнес, внедряя инновационные проекты, становился конкурентоспособным не только на общероссийской, но и на международной арене.
EKKER готов со стороны бизнеса развивать идею создания таких технопарков в нашем регионе с целью разработки собственных конкурентоспособных инновационных продуктов и решений для дальнейшего продвижения их на международном рынке. Ведь мало любить свое дело - нужно придать ему инновационное ускорение. Я надеюсь, что те перемены, которые сегодня происходят на Дальнем Востоке, в том числе перспектива создания на острове Русский Тихоокеанского научного центра, который будет работать на стыке науки (ДВО РАН) и обучения (ДВФУ), принесут плоды. Впрочем, начинать эту работу по созданию наукоградов и технопарков нужно уже сейчас, в преддверии Саммита АТЭС-2012, чтобы приехавшие иностранные делегации видели, что Приморье развивается в сфере высоких технологий. Компания EKKER готова на базе Дальневосточного федерального университета создать современную лабораторию, где студенты Инженерной школы могли бы обучаться на практике самым новым техническим решениям в области инновационных технологий. При условии, что это интересно руководству ДВФУ.
Сергей КУЗЬМИН, «Золотой Рог».