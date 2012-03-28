EKKER - успех инновационного бренда

- На мой взгляд, нам необходимо уделить развитию технопарков, особое внимание. Дело в том, что географически мы находимся на Востоке, где нашими соседями являются такие высокоразвитые страны, как Китай, Южная Корея и Япония. И, если Россия выбрала стратегию развития Дальнего Востока как еще одного центра в Азиатско-Тихоокеанском регионе, то помимо развития благоприятной инвестиционной и правовой среды, она должна развивать и конкурентоспособную среду. А это, в первую очередь, - производство и сфера услуг. Здесь у России есть все шансы преуспеть, если будет активная поддержка властей на всех уровнях. Наша страна располагает высококвалифицированными специалистами, многие из которых, не видя для себя перспектив в регионе, уезжают ближе к столице либо за рубеж. У нас не развит механизм сдерживания оттока квалифицированных кадров. В результате уже сегодня мы ощущаем серьезную нехватку специалистов в своей отрасли.