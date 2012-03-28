Госдума выступает против введения безотзывных вкладов

Введение безотзывных вкладов может ухудшить условия банковского обслуживания клиентов и негативно сказаться на степени доверия граждан к банковской системе РФ в целом, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Владислав РЕЗНИК.
По мнению депутата, существует немало других финансовых инструментов, которые позволяют банкам выстраивать долгосрочную финансовую стратегию и реализовывать ее. «Необдуманное введение безотзывных вкладов может привести к значительному оттоку средств из банковской системы», - отметил депутат.
«Золотой Рог».