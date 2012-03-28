Инвестпроекты Дальнего Востока проверит Высшая школа экономики

По мнению подрядчиков, работающих с этим материалом, из данной массы возможно сформировать около 30 проектов комплексного развития территорий (КРТ), которые охватят примерно 80% совокупных инвестиционных предложений регионов. На их реализацию и будут направлены усилия фонда, лимиты прямого кредитования которого к 2015 году должны составить 70 млрд руб., а усилия по привлечению в те же проекты заинтересованных сторонних инвесторов могут позволить вложить в общем более 350 млрд руб. В марте и апреле текущего года в восточных регионах России пройдут совещания руководства фонда, представителей ВЭБа и консорциума с территориальными властями, на которых будут совместно определяться проекты КРТ, способные дать максимальный импульс экономическому развитию.