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Инвестпроекты Дальнего Востока проверит Высшая школа экономики

28 марта 2012, 17:18
Уже собран в регионах Дальнего Востока и Забайкалья пул из 2864 инвестиционных проектов суммарной стоимостью более 1 трлн рублей.

Помощь в реализации региональных инвестиционных проектов пытается пробиться от нового корпоративного члена Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Дальний Восток и Забайкалье» - ОАО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона».

Выступая на заседании совета ассоциации, генеральный директор компании Геннадий АЛЕКСЕЕВ сообщил руководителям регионов, что советом директоров фонда принято решение о проведении анализа и оценки имеющихся инвестиционных проектов с целью формирования окончательного перечня проектов комплексного развития территорий, определения механизмов их реализации. Этой работой займется выигравший конкурс консорциум двух компаний: НИУ «Высшая школа экономики» и адвокатское бюро «Вегас Лекс». Фонд собрал в регионах Дальнего Востока и Забайкалья пул из 2864 инвестиционных проектов суммарной стоимостью более 1 трлн рублей.

По мнению подрядчиков, работающих с этим материалом, из данной массы возможно сформировать около 30 проектов комплексного развития территорий (КРТ), которые охватят примерно 80% совокупных инвестиционных предложений регионов. На их реализацию и будут направлены усилия фонда, лимиты прямого кредитования которого к 2015 году должны составить 70 млрд руб., а усилия по привлечению в те же проекты заинтересованных сторонних инвесторов могут позволить вложить в общем более 350 млрд руб. В марте и апреле текущего года в восточных регионах России пройдут совещания руководства фонда, представителей ВЭБа и консорциума с территориальными властями, на которых будут совместно определяться проекты КРТ, способные дать максимальный импульс экономическому развитию.

Александр ЗУБОВ, «Золотой Рог».

#Новости#Экономика#Дальний Восток#Бизнес
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