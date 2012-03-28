Как приморцам не переплатить за электроэнергию?

Уже около трех лет приморцы получают счета за электроэнергию, в которых присутствует оплата так называемых общедомовых нужд (ОДН). Летом прошлого года вступило в силу новое постановление правительства РФ, согласно которому отсутствие в домах индивидуальных счетчиков вовсе не отменяет необходимости оплачивать общедомовой расход ресурсов.
Об особенностях начислений счетов за электроэнергию «ЗР» рассказала начальник Владивостокского расчетно-контрольного центра Дальэнергосбыта (филиал ДЭК) Валентина ГУНЬКО.
- Валентина Алексеевна, что же конкретно подразумевается под ОДН?
- Сумма ОДН в квитанции Дальэнергосбыта включает в себя плату за электроэнергию, потраченную на работу всего электрооборудования, необходимого для комфортных условий проживания в доме и являющегося общей собственностью всех жильцов. Это не только плата за работу лампочек в подъездах. Сюда же относится плата за освещение чердачных и подвальных помещений, за работу противопожарной автоматики, за обеспечение работы лифтов, антенных усилителей, домофонов, насосов, подкачивающих воду на верхние этажи дома. У каждого многоквартирного дома набор электрооборудования индивидуален и требует энергозатрат, которые нужно оплачивать. Кроме того, потери во внутридомовых сетях по закону тоже оплачиваются как общедомовые нужды и входят в общую сумму затрат на ОДН.
Нормативными актами, предусматривающими обязанность потребителей - физических лиц оплачивать коммунальную услугу по электроснабжению с учетом расходов на общедомовое потребление многоквартирного дома являются: статьи 210, 544 Гражданского кодекса РФ, статьи 155, 157, 158 и ряд других Жилищного кодекса РФ, Правила предоставления коммунальных услуг гражданам, утв. Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006г. № 307.
В соответствии с действующим законодательством весь объем электрической энергии, потребленный жителями многоквартирного жилого дома, в том числе использованный на общедомовые нужды и зафиксированный общедомовым прибором учета, оплачивается жильцами дома.
В частности, в ст. 158 Жилищного кодекса РФ прописано, что собственник помещения в многоквартирном доме обязан нести расходы на содержание принадлежащего ему помещения, а также участвовать в расходах на содержание общего имущества соразмерно своей доле в праве общей собственности.
- Поясните, как рассчитываются общедомовые начисления и кто должен их оплачивать?
- Метод расчета общедомовых начислений утвержден постановлением правительства РФ №307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» (в редакции постановления правительства № 354 от 06.05.2011 г.). Поступившую в дом электроэнергию фиксируют коллективные приборы учета. Энергия, которую израсходовали жильцы в квартирах, измеряется индивидуальными приборами учета. Если таковых нет, собственник жилья оплачивает электроэнергию в соответствии с нормативом утвержденным департаментом по тарифам Приморского края. Разница между показаниями общедомового счётчика и суммарным объемом электроэнергии, потребленной в квартирах, оборудованных и не оборудованных приборами учета, а также юридическими лицами, потребление которых учитывается коллективным прибором учета, - это и есть электроэнергия, израсходованная на общедомовые нужды. Она распределяется между собственниками жилых помещений, имеющими индивидуальные счетчики и рассчитывающимися по нормативу, а также собственниками нежилых помещений, находящимися под общедомовым счетчиком, пропорционально потреблению каждого из них. При этом чем больше энергии потребил жилец в своей квартире, тем больше нагрузка на общую внутридомовую энергосеть.
В июле 2011 года вступили в силу поправки к 307 постановлению правительства РФ «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам», в которых прописана обязанность всех собственников жилья, вне зависимости от наличия у них или отсутствия прибора учета, а также собственников нежилых помещений, подключенных после коллективного прибора учета, оплачивать электроэнергию, потраченную на общедомовые нужды. Также в поправках оговаривается принцип расчётов, согласно которому ОДН для собственников жилья, имеющих и не имеющих приборы учёта, а также собственников нежилых помещений рассчитывается пропорционально индивидуального потребления.
- Как быть тем жильцам, в домах которых есть различные арендаторы нежилых помещений? Считается, что за магазины и парикмахерские, а также за должников расплачиваются жильцы.
- Это не совсем так. Объем электроэнергии, потребленной в нежилых помещениях многоквартирного дома, оплачивают собственники этих помещений согласно показаниями их измерительных комплексов. В том случае, если данные помещения «запитаны» во внутридомовых сетях - после коллективного счетчика, тогда их владельцы оплачивают и долю в общедомовом электропотреблении. ОДН составляет разницу между показаниями общего счетчика и суммой показаний измерительных комплексов юридических лиц, индивидуальных приборов учета и нормативов. Объем электрической энергии, потребленной многоквартирным домом, распределяется на его жителей в порядке, определенном Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, которые были утверждены постановлением правительства РФ № 307, и предъявляется в составе платы за коммунальную услугу «электроснабжение». То есть в расчете учитываются все киловатт-часы, потребленные абонентами в квартирах. Неоплаченное электропотребление в любом случае предъявляется только должнику. К каждому из них мы применяем все законные меры воздействия: ограничение подачи электроэнергии и взыскание задолженности в судебном порядке.
- Возможен ли отказ от оплаты ОДН в составе счета за электроэнергию?
- Строка за общедомовое потребление - неотъемлемая часть платежа за электроэнергию. За отказ от оплаты общедомовых нужд законодательством предусмотрена такая же ответственность, как и за отказ от оплаты потребленной энергии в квартире. И оплата ОДН, и оплата энергии, потребленной в квартире, относятся в равной степени к услуге энергоснабжения, поэтому поставщик энергии вправе обратиться с исковым заявлением в суд либо ограничить потребление электроэнергии должникам до полного погашения задолженности за ОДН.
- Не секрет, что в квитанциях многих горожан порой стоят очень значительные суммы за ОДН. В чем причины таких больших начислений?
- Каждый месяц на величину ОДН влияют следующие факторы: состояние внутридомовой электропроводки, точность учета потребленной электроэнергии индивидуальными счетчиками, наличие безучетного потребления электроэнергии жильцами, а также синхронность снятия показаний общедомового прибора учета и индивидуальных электросчетчиков.
- Как может повлиять на величину ОДН частичное отсутствие индивидуальных приборов учета, либо старые счетчики?
- Дело в том, что абоненты, не имеющие индивидуального прибора учета, платят за потребленную энергию в квартире по нормативам, установленным департаментом по тарифам администрации Приморского края. Но фактически кто-то из них может потреблять больше электроэнергии, чем оплачивает по нормативу. А при наличии приборов учета у каждого потребителя, полностью учитывается их фактическое потребление, тогда ОДН становится меньше.
Поэтому, чтобы все жители многоквартирного дома были в равных условиях, следует совместными усилиями добиваться установки индивидуальных приборов учета всеми жильцами дома. Тем более, в середине 2012 года заканчивается срок обязательного введения в эксплуатацию индивидуальных счетчиков жильцами согласно Федеральному закону №261 «Об энергосбережении». В соответствии с этим законом потребители должны за свой счет установить электросчетчик, соответствующий определенным техническим требованиям (класс точности 2,0 или 1,0). За своевременную установку прибора учета, а значит, за соблюдение Федерального закона №261 несет ответственность каждый собственник квартиры.
Еще одной причиной высокого расхода электроэнергии на общедомовые нужды являются старые приборы учета класса точности 2,5. То есть индукционные счетчики, которые уже выведены из государственного реестра средств измерений. Из-за вращающегося механизма они недоучитывают значительные объемы электроэнергии. И те киловатт-часы, которые не учли устаревшие счетчики, отражаются в показаниях общедомовых приборов и пропорционально распределяются между всеми жильцами. Новые электросчетчики класса точности 2,0 и 1,0 имеют более высокий класс точности. Они учитывают только то количество электроэнергии, которое фактически израсходовал абонент, а значит, отражают реальную картину потребления.
Стоит отметить, что в тех домах, в которых все жильцы установили приборы учета необходимого класса точности (2,0 и 1,0) ОДН снизился в разы.
- Что еще влияет на величину ОДН?
- Практика работы Владивостокского РКЦ в 2011 году показала, что во многом ОДН зависят от синхронности съема показаний всех индивидуальных и общедомовых приборов учета. Для более корректного распределения ОДН между жильцами дома, им необходимо ежемесячно - в последние два дня месяца передавать показания квартирных приборов учета во Владивостокский РКЦ Дальэнергосбыта. Самостоятельно передать показания индивидуальных приборов учета электроэнергии возможно, позвонив по телефону 8-800-333-0-444, там необходимо следовать указаниям голосового меню. Можно отправить сообщение по e-mail: [email protected]
В сообщении необходимо указать номер лицевого счета, показания счётчика и дату их снятия. Если прибор двухтарифный, то отдельно написать показания дневной и ночной зон. Также показания своих электросчетчиков абоненты могут отправить через свой «Личный кабинет» на сайте энергокомпании, предварительно получив доступ во Владивостокском РКЦ.
Также одним из способов снижения ОДН является единовременный съем показаний общедомового и индивидуальных приборов учета старшими по дому совместно с энергетиками управляющих компаний. Так во Владивостоке уже порядка 60 многоквартирных домов, в которых домовые комитеты, старшие по домам осуществляют съем показаний индивидуальных счетчиков. Ежемесячно в день съема показаний общедомового прибора учета специалистом управляющей компании они фиксируют показания всех поквартирных счетчиков. Затем старшие предоставляют данные во Владивостокский РКЦ. В этих домах доля ОДН составляет от 3 до 15% от индивидуального потребления. Но не больше.
Сергей КУЗЬМИН, «Золотой Рог».