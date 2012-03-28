Как приморцам не переплатить за электроэнергию?

- Это не совсем так. Объем электроэнергии, потребленной в нежилых помещениях многоквартирного дома, оплачивают собственники этих помещений согласно показаниями их измерительных комплексов. В том случае, если данные помещения «запитаны» во внутридомовых сетях - после коллективного счетчика, тогда их владельцы оплачивают и долю в общедомовом электропотреблении. ОДН составляет разницу между показаниями общего счетчика и суммой показаний измерительных комплексов юридических лиц, индивидуальных приборов учета и нормативов. Объем электрической энергии, потребленной многоквартирным домом, распределяется на его жителей в порядке, определенном Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, которые были утверждены постановлением правительства РФ № 307, и предъявляется в составе платы за коммунальную услугу «электроснабжение». То есть в расчете учитываются все киловатт-часы, потребленные абонентами в квартирах. Неоплаченное электропотребление в любом случае предъявляется только должнику. К каждому из них мы применяем все законные меры воздействия: ограничение подачи электроэнергии и взыскание задолженности в судебном порядке.