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КГОБУ НПО «Профессиональный лицей № 19» г. Артёма обучает профессиям

28 марта 2012, 15:50
КГОБУ НПО «Профессиональный лицей № 19» г. Артёма производит набор граждан

КГОБУ НПО «Профессиональный лицей № 19» г. Артёма обучает профессиям

КГОБУ НПО «Профессиональный лицей № 19» г. Артёма производит набор граждан

Ускоренная профессиональная подготовка «Повар»; «Кондитер»; «Продавец продовольственных товаров»; «Продавец непродовольственных товаров»; «Парикмахер»; «Бармен; «Официант»; «Маникюрша»; «Педикюрша».

Необходимые документы: документ об образовании, мед. справка, страховое свидетельство, фото 3х4 ­ 4штуки, медицинский полис.

Адрес: г. Артем, ул. Кирова, 57 (ост. «Дом Советов»), тел. (8 42337) 4­23­07, 4­35­63

Лицензия А233889 от 09.10.2008 г. Свид. о гос. аккр. АА121361 от 31.12.2008 г.

#Новости#Наука и образование#Приморье#Общество
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