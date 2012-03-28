КГОБУ НПО «Профессиональный лицей № 19» г. Артёма обучает профессиям
КГОБУ НПО «Профессиональный лицей № 19» г. Артёма производит набор граждан
Ускоренная профессиональная подготовка «Повар»; «Кондитер»; «Продавец продовольственных товаров»; «Продавец непродовольственных товаров»; «Парикмахер»; «Бармен; «Официант»; «Маникюрша»; «Педикюрша».
Необходимые документы: документ об образовании, мед. справка, страховое свидетельство, фото 3х4 4штуки, медицинский полис.
Адрес: г. Артем, ул. Кирова, 57 (ост. «Дом Советов»), тел. (8 42337) 42307, 43563
Лицензия А233889 от 09.10.2008 г. Свид. о гос. аккр. АА121361 от 31.12.2008 г.