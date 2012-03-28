В школе имеется медицинский пункт и врач. Есть прачечная для стирки. Предоставляется комфортабельное общежитие.Оплата за обучение, проживание и питание - 120 000 руб., за визу и страховку - 9 000 руб. Цена может изменяться, в зависимости от изменения курса доллара.