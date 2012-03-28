Средняя общеобразовательная школа-пансионат с гуманитарно-эстетическим уклоном (город Яньцзи, КНР), приглашает для обучения детей с 6 до 18 лет, с 1 по 12 класс.
Школа находится в лесном парке,
в экологически чистых условиях.
В школе работают дипломированные педагоги с высшим образованием.
Первый учебный год преподавание ведется на русском языке. Ведется обучение кроме китайского языка, также корейскому, английскому и японскому языкам, а так же предметам по программе среднего образования.
Большое внимание уделяется духовному развитию и развитию интеллекта, воспитанию особенностей характера, человечности, адаптации в обществе. Также большое внимание уделяется дисциплине и физическому развитию.
В школе имеется медицинский пункт и врач. Есть прачечная для стирки. Предоставляется комфортабельное общежитие.Оплата за обучение, проживание и питание - 120 000 руб., за визу и страховку - 9 000 руб. Цена может изменяться, в зависимости от изменения курса доллара.
Телефоны во Владивостоке: 7 423 275 36 01, 8 914 66 52 404.
Телефон в Китае: 135-1443-6017