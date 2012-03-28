Колледж корееведения и китаеведения города Яньцзы производит набор студентов для учебы в КНР

Изучив потребности и учитывая интересы молодежи, желающей не только овладеть китайским языком, но и получить востребованную профессию для работы, как в Китае, так и в России, Колледж корееведения и китаеведения города Яньцзы проводит ежегодный набор студентов из России и ближнего зарубежья для обучения в КНР на базе Яньбяньской школы стюардесс. Она является самой большой специализированной школой на Северо-Востоке Китая в столице Яньбянь-Корейского автономного округа г. Яньцзы. Ее основателем является Ольга Ивановна Цой. Школа была создана 10 лет назад, в настоящее время ее выпускники успешно работают в таких отраслях, как гражданская авиация, международный туризм, модельный бизнес и др.