Колледж корееведения и китаеведения города Яньцзы производит набор студентов для учебы в КНР

Изучив потребности и учитывая интересы молодежи, желающей не только овладеть китайским языком, но и получить востребованную профессию для работы, как в Китае, так и в России, Колледж корееведения и китаеведения города Яньцзы проводит ежегодный набор студентов из России и ближнего зарубежья для обучения в КНР на базе Яньбяньской школы стюардесс. Она является самой большой специализированной школой на Северо-Востоке Китая в столице Яньбянь-Корейского автономного округа г. Яньцзы. Ее основателем является Ольга Ивановна Цой. Школа была создана 10 лет назад, в настоящее время ее выпускники успешно работают в таких отраслях, как гражданская авиация, международный туризм, модельный бизнес и др.
переводчик китайского языка переводчик корейского языка специалист по китайской и корейской кухне инструктор по восточным единоборствам лечебный массаж и иглотерапия диктор телевидения фармакология косметология топ-фотомодели стюардессы
Срок обучения от 1-3 лет, в зависимости от выбранной специальности. По окончании учебы выдаются
сертификат и диплом международного образца.
УСЛОВИЯ ПРИЕМА:
на базе 9-го класса и старше, независимо от пола,
национальности и вероисповедания
аттестат или диплом об окончании учебного заведения
оплата за учебу - в долларах США
в первый год обучения проживание в общежитии обязательно
каникулы, праздничные дни - согласно правилам ВУЗов Китая Стоимость обучения - 66 000 руб. в год. Стоимость жилья и питания - 45 000 руб. в год. Стоимость страхования и проч. - 10 200 руб. Цена может изменяться, в зависимости от изменения курса доллара. Студентам предоставляются возможность заработка во время учебы, рекомендация при трудоустройстве, аренда и покупка недвижимости, ведение собственного бизнеса.
КНР, г. Яньцзы (в часе езды от Хуньчуня).
Сот. тел. директора (86) 13180905339, тел. во Владивостоке (423) 275-36-01, 8-914-665-24-04
Наш сайт: www.college-china.ru
Рег. № 2010082400026.