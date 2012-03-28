Красивый бизнес Владивостока укрупняется

Высокая конкуренция во многом способствует тому, что спектр предлагаемых услуг непрерывно расширяется, а уровень обслуживания растёт, и Владивосток здесь не исключение. «В последние годы прослеживается такая тенденция: клиент не хочет тратить время на дорогу, он предпочитает получить в одном салоне всё, что ему необходимо, - отмечает Ольга ПАРШИНА, управляющая салом красоты «Миссис Иппи». - Поэтому современный салон красоты, на мой взгляд, должен быть построен по принципу супермаркета: максимум услуг в одном месте. Небольшим, узкопрофильным салонам выживать гораздо труднее. И ещё один важный момент: салон красоты должен быть таким местом, где клиент чувствует себя, как дома - здесь его ждут, здесь ему всегда рады, здесь искренне готовы помочь ему стать счастливее».