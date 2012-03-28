Красивый бизнес Владивостока укрупняется

Спрос на услуги красоты был, есть и будет во все времена, тем более сегодня, когда ухоженная внешность считается одним из критериев успеха, а на рынке ежегодно появляются новые, высокоэффективные методики, которые дают возможность клиенту увидеть результат уже после первой процедуры. Поэтому на перспективы beauty-индустрии эксперты смотрят с оптимизмом, а конкуренция в этом бизнесе продолжает нарастать.Технологии плюс сервис
Высокая конкуренция во многом способствует тому, что спектр предлагаемых услуг непрерывно расширяется, а уровень обслуживания растёт, и Владивосток здесь не исключение. «В последние годы прослеживается такая тенденция: клиент не хочет тратить время на дорогу, он предпочитает получить в одном салоне всё, что ему необходимо, - отмечает Ольга ПАРШИНА, управляющая салом красоты «Миссис Иппи». - Поэтому современный салон красоты, на мой взгляд, должен быть построен по принципу супермаркета: максимум услуг в одном месте. Небольшим, узкопрофильным салонам выживать гораздо труднее. И ещё один важный момент: салон красоты должен быть таким местом, где клиент чувствует себя, как дома - здесь его ждут, здесь ему всегда рады, здесь искренне готовы помочь ему стать счастливее».
Практически все опрошенные «ЗР» эксперты сходятся во мнении, что современный салон красоты – это не только эффективные технологии и косметические средства, но также комфортная обстановка, внимание к клиенту и достойный сервис.
«Удобный и понятный сервис – основа нашей работы, - говорит Анна ПЛОТНИКОВА, директор салонов красоты SPA сети фитнес-клубов «Мастер Джим». - Мода на разные услуги приходит и уходит, а качественное обслуживание востребовано всегда».
Разумеется, создание комфортной для клиента обстановки зависит и от удачных интерьерных решений, и от грамотного зонирования помещений, и от наличия необязательных, но приятных аксессуаров, но в первую очередь – от персонала. Требования к сотрудникам салонов красоты растут: сегодня от них требуется не только владение современными технологиями, но также навыки общения с клиентом и сервисного обслуживания. Понятие профессионализма включает в себя уважительное и деликатное обращение, способность предугадывать желания клиента, умение расположить его к себе и обслужить так, чтобы клиенту захотелось вернуться и привести с собой друзей. Но где найти такого профессионала?
Кадровая проблема в индустрии красоты стоит сегодня очень остро. Руководители салонов красоты признают, что испытывают трудности с подбором и удержанием персонала. Прежде всего, не устраивает качество подготовки в учебных центрах, которые выпускают специалистов для этой отрасли. «Практики даётся очень мало, и в результате выпускник, устраиваясь на работу, вынужден учиться на клиентах, - отмечает Наталья УЛЕМСКАЯ, генеральный директор Центра красоты и СПА «Бали». - Но клиент приходит за идеальным результатом, он не собирается ждать, пока молодой специалист набьёт руку. В то же время, в этой отрасли услуг многие работники имеют завышенную самооценку, считают себя «звёздами» и рассчитывают на высокие зарплаты».
По словам Ольги Паршиной, в индустрии красоты нередки случаи, когда приходит в салон выпускник двух-трёхмесячных курсов, ничего толком не умея и не представляя, как общаться с клиентом, здесь его обучают, а через год, едва встав на ноги, новоиспечённый специалист уходит работать на себя. И уводит за собой часть клиентов.
Дефицит квалифицированных кадров часто вынуждает работодателей повышать зарплату, постоянно совершенствовать систему премирования, среди других способов мотивации – обеспечение профессионального роста, регулярное обучение сотрудников за счёт салона, подарки к праздникам и пр.Клиент выбирает…
Если говорить о салонах красоты, в ТОП самых востребованных услуг входят чаще всего маникюр, педикюр, процедуры для волос (стрижки, окрашивание, выпрямление, укрепление, восстановление, интегрирование), СПА-услуги (массаж, обёртывания, сауна и пр.), косметические процедуры для лица.
Клиника лазерных технологий и эстетической хирургии «Медклуб», где в силу профиля отсутствуют салонные процедуры (маникюр, педикюр, парикмахерская) приводит такой ТОП услуг: контурная пластика и объёмное моделирование лица; биоревитализация; «инъекции красоты»; лифтинговые процедуры для лица и наномезокриоэлектропорация; ультразвуковая липосакция.
«Не могу сказать, что спрос на пластическую хирургию за последние годы снизился, - комментирует директор клиники Ольга ЩУКИНА. – Но точно скажу, что сегодня многим нашим пациентам с помощью сочетанного воздействия новейших разработок аппаратных и классических инвазивных процедур удается значительно отодвинуть сроки хирургического вмешательства. Главное – понимать, что уход за кожей должен быть систематическим, а не от случая к случаю. Если же у клиента нет времени на систематический уход, а выглядеть моложаво необходимо, тогда выходом для него становится пластическая операция. Но и здесь сегодня есть щадящие методики – например, эндоскопическая подтяжка лица».Сильный пол хочет быть красивым
Эксперты отмечают, что мужчины давно уже не редкие гости в салонах красоты, специализированных студиях и клиниках, и в последние годы эта тенденция продолжает набирать обороты. Предприятия индустрии красоты организуют отдельные залы и кабинеты для мужчин, разрабатывают специальные программы ухода.
«На сегодняшний день 60% наших клиентов – мужчины, - говорит Евгения БЕЗМАТЕРНЫХ, возглавляющая салон красоты FAME. - Не могу сказать, что мы старались целенаправленно привлечь мужскую аудиторию – так сложилось само собой».
«Набор услуг для мужчин в нашем салоне не менее объёмен, чем для дам, - подчёркивает Анна Плотникова. - У нас есть специальные мужские косметические линии по всем направлениям, существуют особые стандарты сервиса для мужчин».
«Ухоженная внешность – визитная карточка успешного человека, и современные мужчины это хорошо понимают, - отмечает Ольга Щукина. - Как правило, джентльмены предпочитают аппаратные методики инъекционным – не готовы они к жертвам наравне с дамами».Держать руку на пульсе
Что касается новых технологий, здесь мнения экспертов разделились: половина опрошенных утверждает, что новинки появляются во Владивостоке практически одновременно с московскими салонами, вторая половина отмечает, что небольшое отставание всё же есть. Но все сходятся во мнении, что посещение крупных профильных выставок, введение новых процедур и постоянное повышение квалификации сотрудников является необходимым условием выживания на рынке beauty-услуг. С каждым годом клиент становится всё более грамотным и более требовательным, проявляет интерес к новым услугам и процедурам, желая испробовать их на себе.
Среди современных технологий, освоенных владивостокской индустрией красоты за последние несколько лет, эксперты называют лазерные методики, фотоомоложение, безинъекционную мезотерапию, ультразвуковую липосакцию, наномезокриоэлектропорацию, кератиновое восстановление волос, а также интегрирование и новые технологии окрашивания.
«Beauty-бизнес – дело творческое, интересное, но очень трудоёмкое, - отмечает Наталья ЮЛДАШЕВА, генеральный директор ООО «Актуаль Плюс» - официального дилера Rosactive Professional Cosmetics на Дальнем Востоке, член Международной ассоциации руководителей и владельцев бизнеса WISE. – Высокая доходность предприятий, которые работают в индустрии красоты – скорее, миф: этого удаётся добиться единицам. Чтобы выжить на рынке beauty-услуг, нужно просчитывать бизнес «от и до», разрабатывать эффективную систему мотивации для своих сотрудников, и, разумеется, внимательно отслеживать всё новое, что появляется на рынке. Клиента надо постоянно удивлять! Сегодня индустрия красоты переходит на качественно новый уровень: прежде всего, речь идёт об использовании нанотехнологий, безинъекционных безопасных филлеров, космецевтических средств, а также о поддержании результатов омоложения профессиональными средствами для ежедневного домашнего ухода из тех же линий, которые используются мастером в салоне. Это делает «терапию» возрастных изменений физиологичной, качественной и длительной по результативности».
В свою очередь, Анна Плотникова считает, что одно из наиболее перспективных направлений индустрии красоты – это контурная пластика, популярность этой процедуры будет только расти. По мнению Ольги Щукиной, в развитии эстетической медицины в ближайшей перспективе упор будет делаться на высокоточные аппаратные процедуры, максимально эффективные и при этом нетравматичные.
Индустрия красоты – это вечный бизнес, и конкуренция здесь высока. Салоны, центры, студии, клиники открываются и закрываются, меняют названия и владельцев. По словам Натальи Улемской, владивостокский рынок beauty-услуг, до недавнего времени принадлежавший малым предприятиям, постепенно начинают осваивать более крупные игроки, в том числе с иностранным капиталом (например, World Class, Aldo Coppolo, «Мастер Джим»). Их влияние пока незначительно, но стратегические замыслы и привлекаемые ресурсы обширны.
Одним словом, предстоит упорная борьба, выживать будут сильнейшие. Сегодня трудно предсказать, как будет выглядеть рынок beauty-услуг во Владивостоке через пять, а тем более через десять лет. Будем надеяться, что клиенты от этой борьбы только выиграют.
Елена ВОЛКОВА, «Золотой Рог».