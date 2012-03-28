Личный банкир для приморцев: на одной волне с VIP

Менеджеры банков конструируют для своих клиентов целый мир, полный финансовых и нефинансовых продуктов.
Сегодня понятие «личный банкир» настолько органично вошло в жизнь приморских VIP-клиентов, что вполне может составить конкуренцию по востребованности профессии «личный доктор», считает заместитель управляющего по развитию розничного бизнеса операционного офиса «Владивостокский» Дальневосточного филиала Промсвязьбанка Василий БОЙКО.
«VIP-клиенты становятся членами нашей большой банковской семьи, поэтому круглосуточная забота о финансовых нуждах клиента - это вполне нормальная ситуация. Чтобы удержать клиента одного уровня, надо с ним находиться, что называется, на одной волне», - отмечает помощник управляющего по вопросам частного банковского обслуживания Владивостокского филиала Банка «Кедр» Татьяна АРЖАНОВА.
«Работа в режиме 24/7 (т.е. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю) - вполне привычная практика работы для личного менеджера VIP-клиента банка. Любые вопросы клиент всегда может уточнить по телефону и рассчитывать на их скорое разрешение», - об этом рассказывает Анастасия ШАТАЛОВА, заместитель начальника управления персонального менеджмента НОМОС-РЕГИОБАНКА.
«Мы находимся в постоянном поиске новых решений, подходов для создания наиболее благоприятного сервиса для VIP-клиента, стараемся разнообразить их общение с банком. Устраиваем в нашем офисе дружеские встречи, дегустации элитной парфюмерии, презентации лучших произведений живописи. Обязательно поздравляем всех клиентов с днем рождения и праздниками.Замечу, что на таких встречах мы разговариваем о чем угодно, только не о деньгах», - поделилась с «ЗР» директор центра обслуживания ВИП клиентов Региональной дирекции по Приморскому краю ДТУ Восточного экспресс банка Оксана ИГНАТОВА.Кто есть VIP
Как правило, вклад на 1 млн рублей и кредитоспособность равная доходу на одного члена семьи по 80-90 тыс. рублей в месяц представляют пропуск к банковскому сервису vip-класса. Банкиры неохотно распространяются на эту тему, но по негласному правилу, VIP-клиенты все же имеют определенную градацию: с вкладами от 1 млн рублей - таких больше всего у банков, от 20 млн рублей, от 50 млн рублей, и совсем эксклюзивная категория - от 100 млн рублей (таких приморцев буквально единицы).
Хотя достаточно часто сумма вклада и сумма займа не является критерием отнесения клиента к разряду VIP. Банки причислят к такой категории известную личность в мире культуры и искусства, крупного чиновника, бизнесмена, предприятие которого имеет крупные счета в банке, клиента, помогающего банку решить крупные хозяйственные вопросы и т.д.
Василий Бойко замечает: клиент, приобретший «Премиум» пакет персонального банковского обслуживания, автоматически становится для банка VIP-клиентом, и для этого не обязательно иметь счет на миллион. Клиент самостоятельно выбирает, какие услуги для него важны, а в каких нет необходимости. Пакет «Винтаж», например, предполагает максимальный сервис для VIP-клиентов, вплоть до помощи в выборе личного вертолета, самолета или слитка драгоценного металла в швейцарском банке. Кстати, такие запросы от владивостокских клиентов уже поступали.Поле особого внимания
«Все вопросы, которые так или иначе возникают у клиента, он обговаривает с индивидуальным менеджером в отдельной переговорной комнате. VIP-клиентам очень важны конфиденциальность и безопасность, поэтому помещение, где проходят переговоры, изолировано. Мы понимаем потребности клиента и всегда готовы выехать к нему в офис для решения многочисленных вопросов. Клиент сделал заказ на покупку определенного пула наличной валюты? Индивидуальный менеджер предупредит о благоприятном моменте для приобретения указанной суммы и предложит специальный курс конвертации. Клиент не желает отягощать себя оплатой разнообразных коммунальных платежей? Эту обязанность банк также берет на себя. Порой клиенты Владивостокского офиса банка находятся в командировках не только за пределами Приморья, но и за рубежом, некоторые из них проживают за границей, и в этом случае все поставленные задачи клиента наш банк во Владивостоке решает так же оперативно», - говорит Оксана Игнатова.
«В любом городе присутствия банка, будь то Москва или Красноярск, к услугам клиента VIP-отделения и приват-залы для переговоров, организация встречу в аэропорту и т.д. Наши клиенты могут заказать нам анализ рынка зарубежной недвижимости и поручить проверить юридическую чистоту осуществляемой сделки. Кстати, владивостокские VIP-клиенты в рамках кредита «Эллада» стали собственниками разнообразной недвижимости в Таиланде и других странах Юго-Восточной Азии. Помимо всех статусных карт в том числе, VISA Pontian (специализированного продукта Банка «Кедр», предоставляющий возможность овердрафта до 400 000 рублей) мы выдаем бонусные карты для каждого клиента, которые предлагают дополнительные скидки для VIP-клиентов в различных салонах, ресторанах, закрытых клубах, торговых центрах дорогой мебели, одежды», - уточняет Татьяна Аржанова.
«Нашим клиентам доступна вся линейка инвестиционных продуктов, начиная с ПИФов и заканчивая стратегиями доверительного управления. В рамках персонального частного обслуживания клиенты могут воспользоваться программами накопительного страхования жизни Generali PPF «Премиум» и программой для детей «Солнышко»», - говорит Анастасия Шаталова. НОМОС-РЕГИОБАНК помогает налаживать отношения с зарубежными банками (например, Люксембурга, Швейцарии), открывать вклады в экзотических валютах и различных драгметаллах. Сегодня в НОМОС-РЕГИОБАНКЕ большой интерес вызывает инвестиционный страховой продукт «Allianz-Вектор», который позволяет заработать на росте фондового рынка. При этом продукт обеспечивает 100% возврат вложенного капитала, гарантирует страховую, финансовую и юридическую защиту.
«Расширение спектра небанковских услуг, доступных в Приморье - сегодня одна из наших насущных задач, хотя перечень услуг банка и без того велик: скидки в международных торговых центрах, отелях, например, класса «Marriot», ресторанов Премиум класса Аркадия Новикова и др. Сегодня Промсвязьбанк во Владивостоке работает над тем, чтобы услуги нотариальной поддержки, налогового консультирования были доступны так же срочно, как к нам поступит подобная просьба от нашего клиента», - поясняет Василий Бойко.
Из наиболее популярных услуг руководитель отделения по работе с VIP клиентами Альфа-Банка во Владивостоке Евгений СОЛОДОВНИКОВ выделяет « Программу страхования путешественников «А-ТУР» категории Platinum, заказ столиков ресторанов через услугу «Консьерж». А продажи по большому счету зависят от личного мастерства сотрудников кредитной организации, а также доступа к уникальным IT технологиям Альфа-Банка.
Владельцы VISA Infinite обладают по-настоящему безграничными возможностями. В Пром-связьбанке и Восточном экспресс банке ни без гордости демонстрируют новый дизайн супер-карт. Фактически их номинанты являются членами закрытого клуба, и решения об их выпуске принимается на уровне президента банка. Уровень сервиса для таких ВИПов, как вы понимаете, непререкаемый.
Яна МАЛЬЦЕВА, «Золотой Рог».