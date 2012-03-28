Личный банкир для приморцев: на одной волне с VIP

«Все вопросы, которые так или иначе возникают у клиента, он обговаривает с индивидуальным менеджером в отдельной переговорной комнате. VIP-клиентам очень важны конфиденциальность и безопасность, поэтому помещение, где проходят переговоры, изолировано. Мы понимаем потребности клиента и всегда готовы выехать к нему в офис для решения многочисленных вопросов. Клиент сделал заказ на покупку определенного пула наличной валюты? Индивидуальный менеджер предупредит о благоприятном моменте для приобретения указанной суммы и предложит специальный курс конвертации. Клиент не желает отягощать себя оплатой разнообразных коммунальных платежей? Эту обязанность банк также берет на себя. Порой клиенты Владивостокского офиса банка находятся в командировках не только за пределами Приморья, но и за рубежом, некоторые из них проживают за границей, и в этом случае все поставленные задачи клиента наш банк во Владивостоке решает так же оперативно», - говорит Оксана Игнатова.