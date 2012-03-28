Минфин выступает против плавающих ставок акциза на топливо

Министерство финансов РФ не поддерживает идею введения плавающих ставок акциза на топливо в зависимости от мировых цен на нефть, предложенную ранее Федеральной антимонопольной службой и министерством энергетики, сообщил журналистам замминистра финансов Сергей ШАТАЛОВ.
Минэнерго и ФАС в середине марта предложили ввести систему плавающих ставок акцизов на автобензин, привязанную к мировым ценам на нефть. По словам министра энергетики Сергея Шматко, введение плавающей ставки даст некоторые возможности для устранения колебаний на внутреннем рынке.
Ранее ФАС уже предлагала при достижении мировой цены нефти в $130 за баррель возвращаться к уровню акцизов на автомобильное топливо, предшествовавшему повышению акциза. В Минэкономразвития скептически отнеслись к идее снижения акцизов при росте мировых цен на нефть, так как, по опыту, при повышении налогов цены обычно повышаются, но даже если потом налоги снижаются, цены уже не падают, отмечала глава министерства Эльвира НАБИУЛЛИНА.
В настоящее время ставки акцизов на бензин индексируются в зависимости от класса топлива.
«Золотой Рог».