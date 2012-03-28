Минфин выступает против плавающих ставок акциза на топливо

Ранее ФАС уже предлагала при достижении мировой цены нефти в $130 за баррель возвращаться к уровню акцизов на автомобильное топливо, предшествовавшему повышению акциза. В Минэкономразвития скептически отнеслись к идее снижения акцизов при росте мировых цен на нефть, так как, по опыту, при повышении налогов цены обычно повышаются, но даже если потом налоги снижаются, цены уже не падают, отмечала глава министерства Эльвира НАБИУЛЛИНА.