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На Дальнем Востоке запахло мочевиной

28 марта 2012, 15:29
Близкий к власти Аркадий Ротенберг ищет площадку под завод по производству минеральных удобрений. Проект поддерживает Виктор Ишаев, а он сделает все, чтобы не отдать перспективное производство Приморью, считают эксперты.

На Дальнем Востоке планируется построить крупный завод карбамида (мочевина, высокоэффективное гранулированное удобрение). Инвестором проекта выступает ЗАО «Национальная химическая группа» (НХГ), принадлежащее Аркадию РОТЕНБЕРГУ (миллиардер, в прошлом - борец дзюдо в одной ленинградской секции с Владимиром ПУТИНЫМ). Затраты на строительство нового предприятия оцениваются в несколько сотен миллионов долларов.

НХГ рассматривает сразу два варианта строительства завода - в Хабаровском крае и в Приморье. Для строительства завода в Хабаровском крае компания запросила у «Газпрома» 2 млрд кубометров газа, заявка сразу на два региона в 2-3 раза больше этого объема.

Исходя из средних норм расхода газа, из 2 млрд кубометров голубого топлива компания может получить около 2,6 млн тонн карбамида. Это сделает завод на Дальнем Востоке крупнейшим в России.

Досье «ЗР»

В настоящее время крупнейшее производство карбамида принадлежит «ЕвроХиму» (общие мощности группы по выпуску карбамида составляют 2,4 млн тонн, компания выпускает этот продукт на «Невинномысском «Азоте» и новомосковском «Азоте»). Всего в России выпускается порядка 5-6 млн тонн карбамида.

На прошлой неделе полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Виктор ИШАЕВ подписал трехсторонний меморандум о намерениях по реализации проектов развития газохимических производств на Дальнем Востоке. Меморандум также подписан председателем правления ОАО «Газпром» Алексеем МИЛЛЕРОМ и генеральным директором ЗАО «Национальная Химическая группа» Николаем САБИТОВЫМ.

Стороны договорились о намерении координировать свои усилия для организации проектирования, финансирования, строительства и эксплуатации объектов газохимического производства на Дальнем Востоке. При этом ОАО «Газпром» высказал заинтересованность обеспечить газохимические производства необходимым объемом природного газа или его производных на долгосрочной основе.

Ранее полпред заявлял о необходимости создания нефтехимических и газохимических производств на Дальнем Востоке.

«Модернизация экономики Дальнего Востока будет заключаться в переходе от добычи полезных ископаемых, продажи природных ресурсов к глубокой переработке - в минерально-сырьевой, лесной, рыбной и других отраслях», - сказал Виктор Ишаев.

«Мы уже должны говорить и думать не просто о добыче нефти, а о нефтепереработке и нефтехимии, не только о добыче и транспортировке газа, а о газохимии», - подчеркнул полпред.

Досье «ЗР»

ЗАО «Национальная химическая группа» была зарегистрирована в октябре 2011 года. 100% акций ЗАО принадлежит ЗАО «Русская холдинговая компания» (РХК). Основным акционером РХК выступает «Олпон Инвестменст Лимитед». Николай Сабитов, который в настоящее время возглавляет НХГ, является представителем управляющей компании NPV Engineering Аркадия Ротенберга.

«Проект, скорее всего, останется в Хабаровском крае, где на данный момент намного проще с газом. Кроме того, проект поддерживает Виктор Ишаев, а он сделает все, чтобы не отдать перспективное производство Приморью», - говорит источник «ЗР».

Евгений ИТАРОВ, «Золотой Рог».

#Новости#Приморье#Бизнес
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