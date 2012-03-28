На Дальнем Востоке запахло мочевиной

На Дальнем Востоке планируется построить крупный завод карбамида (мочевина, высокоэффективное гранулированное удобрение). Инвестором проекта выступает ЗАО «Национальная химическая группа» (НХГ), принадлежащее Аркадию РОТЕНБЕРГУ (миллиардер, в прошлом - борец дзюдо в одной ленинградской секции с Владимиром ПУТИНЫМ). Затраты на строительство нового предприятия оцениваются в несколько сотен миллионов долларов.
НХГ рассматривает сразу два варианта строительства завода - в Хабаровском крае и в Приморье. Для строительства завода в Хабаровском крае компания запросила у «Газпрома» 2 млрд кубометров газа, заявка сразу на два региона в 2-3 раза больше этого объема.
Исходя из средних норм расхода газа, из 2 млрд кубометров голубого топлива компания может получить около 2,6 млн тонн карбамида. Это сделает завод на Дальнем Востоке крупнейшим в России.
Досье «ЗР»
В настоящее время крупнейшее производство карбамида принадлежит «ЕвроХиму» (общие мощности группы по выпуску карбамида составляют 2,4 млн тонн, компания выпускает этот продукт на «Невинномысском «Азоте» и новомосковском «Азоте»). Всего в России выпускается порядка 5-6 млн тонн карбамида.
На прошлой неделе полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Виктор ИШАЕВ подписал трехсторонний меморандум о намерениях по реализации проектов развития газохимических производств на Дальнем Востоке. Меморандум также подписан председателем правления ОАО «Газпром» Алексеем МИЛЛЕРОМ и генеральным директором ЗАО «Национальная Химическая группа» Николаем САБИТОВЫМ.
Стороны договорились о намерении координировать свои усилия для организации проектирования, финансирования, строительства и эксплуатации объектов газохимического производства на Дальнем Востоке. При этом ОАО «Газпром» высказал заинтересованность обеспечить газохимические производства необходимым объемом природного газа или его производных на долгосрочной основе.
Ранее полпред заявлял о необходимости создания нефтехимических и газохимических производств на Дальнем Востоке.
«Модернизация экономики Дальнего Востока будет заключаться в переходе от добычи полезных ископаемых, продажи природных ресурсов к глубокой переработке - в минерально-сырьевой, лесной, рыбной и других отраслях», - сказал Виктор Ишаев.
«Мы уже должны говорить и думать не просто о добыче нефти, а о нефтепереработке и нефтехимии, не только о добыче и транспортировке газа, а о газохимии», - подчеркнул полпред.
Досье «ЗР»
ЗАО «Национальная химическая группа» была зарегистрирована в октябре 2011 года. 100% акций ЗАО принадлежит ЗАО «Русская холдинговая компания» (РХК). Основным акционером РХК выступает «Олпон Инвестменст Лимитед». Николай Сабитов, который в настоящее время возглавляет НХГ, является представителем управляющей компании NPV Engineering Аркадия Ротенберга.
«Проект, скорее всего, останется в Хабаровском крае, где на данный момент намного проще с газом. Кроме того, проект поддерживает Виктор Ишаев, а он сделает все, чтобы не отдать перспективное производство Приморью», - говорит источник «ЗР».
Евгений ИТАРОВ, «Золотой Рог».