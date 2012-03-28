На реконструкцию автодороги М-60 «Уссури» выделят почти 5 млрд

Федеральная автомобильная дорога М60 «Уссури» проходит от Хабаровска через Дальнереченск, Горные Ключи и Уссурийск до Владивостока. Общая протяженность трассы составляет 752 километра. Дорога пересекает реки Хор, Илистую и Уссури. Если в год будет ремонтироваться по 33 километра, то реконструкция затянется на 22 года.