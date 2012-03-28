Некоммерческие социально ориентированные организации Владивостока получат субсидии

«Несмотря на то что у организаций были небольшие сложности с документами, мы максимально помогли им устранить все недочеты. Главное - чтобы все организации, подавшие заявки, были допущены к рассмотрению и, в случае соответствия критериям, включены в программу на получение субсидий», - отметила заместитель главы администрации Владивостока, председатель комиссии Елена ЩЁГОЛЕВА.