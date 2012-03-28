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Некоммерческие социально ориентированные организации Владивостока получат субсидии

28 марта 2012, 15:22
В администрации прошло заседание комиссии по отбору социально ориентированных некоммерческих организаций на получение субсидий из бюджета Владивостока.

В администрации Владивостока прошло заседание комиссии по отбору социально ориентированных некоммерческих организаций на получение субсидий из бюджета Владивостока. Эта программа реализуется в городе впервые.

Для получения субсидии организации данной категории предоставили заявку и пакет необходимых документов в управление по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока.

«Несмотря на то что у организаций были небольшие сложности с документами, мы максимально помогли им устранить все недочеты. Главное - чтобы все организации, подавшие заявки, были допущены к рассмотрению и, в случае соответствия критериям, включены в программу на получение субсидий», - отметила заместитель главы администрации Владивостока, председатель комиссии Елена ЩЁГОЛЕВА.

Из средств городского бюджета данные организации смогут получить финансовую поддержку на возмещение затрат по арендной плате, коммунальным платежам и городской телефонной связи, приобретению и установке приборов горячего и холодного водоснабжения и энергоснабжения. В рамках программы предусмотрено также возмещение затрат организациям, осуществляющим транспортные перевозки инвалидов города Владивостока к объектам здравоохранения, культуры, образования, физической культуры и спорта. Компании, осуществляющие данную деятельность, смогут получить денежные средства из городского бюджета на эксплуатацию и содержание автотранспортных средств, оборудованных специальными электрическими подъемниками.

Кирилл АЛЕКСЕЕВ, "Золотой Рог".

#Новости#Владивосток#Общество
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