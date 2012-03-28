Объекты саммита АТЭС во Владивостоке будут вводиться в строй один за другим

Еще каких-то пять месяцев, и владивостокцы проедут по мостам на остров Русский и через бухту Золотой Рог, Амурский залив, порадуются существованию пятизвездочных отелей, газу на Владивостокской ТЭЦ, будут хвастаться кампусом ДВФУ и океанариумом.
Первыми очередями введенных в строй очистных сооружений, комплекса ТБО, дорогой Де-Фриз – Патрокл и частью трассы М-60 мы уже пользуемся. Как и невидимым самотечным коллектором и явными обновленными фасадами ряда зданий. Словом, затеянное несколько лет назад правительством и администрацией края, несмотря на весь скептицизм приморцев, становится реальностью.
У нового губернатора Приморья среди массы забот на первом месте – окончание строительства и сдача объектов саммита в срок. Недаром Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ уже побывал на большой части из них, с одной стороны, знакомясь с новостройками, с другой, контролируя сроки их готовности.
«Большое количество объектов, которые сегодня строятся в крае, снимают инфраструктурные ограничения, а они у нас были. Это открывает перед Приморьем новые перспективы, с точки зрения развития экономики и социальной сферы. Для нас это первоочередные задачи», - отметил он на встрече с представителями дипломатического корпуса.Губернатору понравились темпы строительства
Низководный мост Де-Фриз – Седанка стал первым объектом, ход строительства которого осмотрел Владимир Миклушевский еще в статусе врио губернатора.
«Вижу, что все работы ведутся с соблюдением графика. Убежден, что уже летом наши автомобилисты смогут оценить качество и комфортность этого сооружения», - отметил он хорошие темпы строительства.Специалисты ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» сейчас устанавливают опоры под освещение и леерные ограждения – работы выполнены на 90 процентов. По данным ТМК, возводящей 24 км трассы, открытие движения по низководному мосту запланировано на 15 июля этого года.До «золотого звена» остались метры
До замыкания рекордного в мировой практике 1104-метрового руслового пролета на остров Русский осталось 36 метров. Подъем 350-тонной заключительной сдвоенной панели прошел в темное время суток.
– Общая протяженность выдвинутых навстречу друг другу участков главной металлической балки жесткости достигла 1068 метров, что составляет 96,7% общей длины. Теперь в процессе замыкания руслового пролета предстоит выполнить монтаж трех завершающих одинарных панелей, а также центральной замыкающей, которая окончательно соединит Владивосток с островом, - объяснил технологию директор филиала ОАО «УСК МОСТ» во Владивостоке Алексей БАРАНОВ. Мост держат пилоны-рогатки
Самый последний, замковый пролет, который соединит два берега бухты Золотой Рог, мостовики поднимут в конце марта. А 17 марта мостовики подняли еще одну 14-метровую секцию, сократив тем самым оставшееся расстояние с 77 до 63 метров. Но проехать по дорожному полотну на высоте 70 метров можно будет только в июле. По заверению подрядчика, мост будет сдан в эксплуатацию согласно графику – 1 июля. За это время строители уложат на пролете асфальт, установят ограждение, подключат освещение. Параллельно с этим закончат все подъезды к мосту.Эстакада на Окатовой
Открыто движение транспорта по новой эстакаде на площади Окатовой. Чтобы сделать современную развязку с высокой пропускной способностью, больше двух лет строители буквально разбирали клубок коммунальных сетей в густонаселенном районе.
Дорога еще не готова полностью. На строительстве нет аврала, некоторые проблемы составили грунтовые воды и подземные коммуникации, хозяев которых весьма трудно было установить. То что здесь строится, официально называется автомобильной дорогой бухта Патрокл – мостовой переход через бухту Золотой Рог. Это магистральная улица общегородского значения и регулируемого движения. Протяженность - 5 км 370 метров. Ширина проезжей части - 17 метров. Путепроводов будет четыре. Срок ввода в эксплуатацию - июнь 2012 года. Строительство финансируется из бюджета Приморского края.В перспективе малоэтажное жилье
Еще одним объектом, который посетил губернатор Владимир Миклушевский, стал земельный участок в поселке Трудовое, определенный под малоэтажное строительство совместно с Фондом РЖС. Объект напрямую не связан с проведением саммита, однако является социально значимым, к тому же здесь будут выделяться земельные участки под жилищное строительство многодетным семьям.
Как сообщили губернатору, 400 гектаров земли уже подготовлены к строительству. Предполагается, что оно будет вестись в три этапа. Первые 50 домов будут сданы уже в конце этого года. Частично жилье будет отдано участникам программы переселения из аварийного жилья. Здесь же компания-застройщик планирует возвести центр зимних видов спорта.
«Объект должен стать проектом государственных партнерств с привлечением инвестиций приморского бизнеса», - отметил губернатор. Зрителям и болельщикам будет комфортно
Решение оборудовать концертно-спортивный комплекс «Фетисов Холл» мягкими креслами для зрителей принято во время проведенного губернатором Миклушевским выездного совещания на строительной площадке.
«Комплекс будет использоваться не только для спортивных мероприятий. Здесь будут проводиться концерты и другие культурные мероприятия. Жителям и гостям города, которые посещают комплекс должно быть комфортно», - подчеркнул он. Как доложили губернатору, «под ключ» комплекс будет сдан уже в августе.
Кстати, в связи с настоятельными просьбами приморцев предусмотреть или съезд с трассы, или разворот транспорта рядом с концертно-спортивным комплексом, губернатор поручил специалистам рассмотреть такую возможность. Сейчас условия движения на трассе М-60 таковы, что разворот транспорта возможен только в районе станции Весенней.
Подготовила Ольга ВЛАДИМИРОВА, «Золотой Рог».