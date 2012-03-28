Объекты саммита АТЭС во Владивостоке будут вводиться в строй один за другим

Самый последний, замковый пролет, который соединит два берега бухты Золотой Рог, мостовики поднимут в конце марта. А 17 марта мостовики подняли еще одну 14-метровую секцию, сократив тем самым оставшееся расстояние с 77 до 63 метров. Но проехать по дорожному полотну на высоте 70 метров можно будет только в июле. По заверению подрядчика, мост будет сдан в эксплуатацию согласно графику – 1 июля. За это время строители уложат на пролете асфальт, установят ограждение, подключат освещение. Параллельно с этим закончат все подъезды к мосту.Эстакада на Окатовой