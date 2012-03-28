Олигарх Прохоров начинает строить новую партию

Известный олигарх, экс-кандидат в президенты России Михаил ПРОХОРОВ приступает к строительству собственной партии. Уже в апреле он сможет зарегистрировать ее по новому закону, который упрощает процедуру. Олигарх заявил, что в партстроительстве намерен делать упор на регионы. В Приморском крае ему есть на кого опереться.
Напомним, Михаил Прохоров уже был лидером партии. В июне его избрали председателем партии «Правое дело». Но в сентябре 2011 года сместили. Олигарх заявил, что сам создаст партию. Свои слова он подтвердил в ходе прошедшей президентской кампании. Причем уточнил, что партия будет построена на совершенно новых принципах.
– Нужно выявить по разным площадкам лидеров, попытаться их вместе объединить. Тогда это будет как раз мощнейшая сетевая партия, которая объединит лидеров общественного мнения по всем наиболее важным вопросам нашей жизнедеятельности, – объяснил свой подход Михаил Прохоров.
По его словам, политическая партия в новых условиях должна работать «по системному, проектному принципу, где наиболее сильных людей выбирает коллективный разум, который позволяет выделить лидеров общественного мнения».
– В том числе в партии будут люди, которые работают через Интернет… Вопрос заключается не в том, как ты выбираешь людей, а как выстроена эта партия, по какому принципу она работает, – пояснил Михаил Прохоров.
Олигарху есть из кого выбирать. На сайте бизнесмена открылся специальный раздел, в котором каждый желающий может оставить заявку на вступление в будущую партию. За 10 дней число желающих получить партбилет от Прохорова достигло 70,3 тысячи, что уже удовлетворяет одному из прежних требований закона «О политических партиях» – о минимальной их численности в 50 тысяч членов.
В Приморье у Михаила Прохорова также оказалось немало сторонников. В целом он занял в крае третье место в президентской гонке. Это только официально. Его сторонники считают, что на деле результат был значительно выше.
– Обидно, что не сумели защитить результат, который реально был в два раза выше. Мы это знаем, потому что одновременно с официальным велся альтернативный подсчет голосов, – утверждает Юрия РЯБКО, которому Михаил Прохоров доверил Приморское отделение партии «Правое дело», когда сам возглавлял ее. – И все равно результат поразительный. КПД высокий, учитывая затраченные усилия, даже не финансовые, а организационные.
По словам Рябко, он был бы горд, если бы ему доверили руководить региональным отделением новой партии Михаила Прохорова.
– Партия – не бенефис одного человека. Она должна стать выразителем интересов людей, которые делают дело своими руками, тех, кому небезразлично все, что происходит у нас на Родине, – считает Юрий Рябко. – И не нужно торопиться. При ее создании надо учесть многие интересы.
Между тем, у Михаила Прохорова уже многое готов для регистрации партии. Ее программу еще только планируют обсудить. В том числе и Интернете. Но вряд ли она претерпит существенные изменения по сравнению с предвыборной программой Прохорова, полагают политологи. Олигарх наметил проведение оргсобрания на 20-е числа апреля. Учитывая, что ориентировочно с 12 апреля вступит в силу новый закон о партиях, значительно упрощающий процедуру их регистрации, Михаил Прохоров вполне может уложиться в намеченный их самим двухмесячный срок и уже весной создать свою партию.
Олег ЖУНУСОВ, «Золотой Рог».