Олигарх Прохоров начинает строить новую партию

Между тем, у Михаила Прохорова уже многое готов для регистрации партии. Ее программу еще только планируют обсудить. В том числе и Интернете. Но вряд ли она претерпит существенные изменения по сравнению с предвыборной программой Прохорова, полагают политологи. Олигарх наметил проведение оргсобрания на 20-е числа апреля. Учитывая, что ориентировочно с 12 апреля вступит в силу новый закон о партиях, значительно упрощающий процедуру их регистрации, Михаил Прохоров вполне может уложиться в намеченный их самим двухмесячный срок и уже весной создать свою партию.