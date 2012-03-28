Открыта интернет-приемная ЗС ПК

Обработку электронных писем будет осуществлять отдел по работе с обращениями граждан ЗС. Все обращения будут регистрироваться в течение трех дней с момента поступления. Далее обращения в электронном виде будут направляться председателю ЗС ПК или депутатам на адрес их электронной почты. Депутаты рассмотрят обращение и дадут на него ответ согласно Федеральному Закону №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».