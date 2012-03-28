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Открыта интернет-приемная ЗС ПК

28 марта 2012, 16:09
Председатель Законодательного Собрания Евгений Овечкин подписал распоряжение об организации работы интернет-приемной ЗС ПК.

Председатель Законодательного Собрания Евгений Овечкин подписал распоряжение об организации работы интернет-приемной ЗС ПК. Она будет функционировать на официальном сайте zspk.gov.ru.

Обработку электронных писем будет осуществлять отдел по работе с обращениями граждан ЗС. Все обращения будут регистрироваться в течение трех дней с момента поступления. Далее обращения в электронном виде будут направляться председателю ЗС ПК или депутатам на адрес их электронной почты. Депутаты рассмотрят обращение и дадут на него ответ согласно Федеральному Закону №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Юрий РОГОВ, «Золотой Рог».

#Новости#Приморье#Политика
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