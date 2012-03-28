ОТП Банк открыл первый офис во Владивостоке

Несмотря на то что филиальная сеть банка на Дальнем Востоке начала формироваться с декабря 2011 года, уже на сегодняшний день успешно работают офисы в Хабаровске, Уссурийске, Биробиджане, Арсеньеве, Благовещенске и Находке. Депозитный портфель физических лиц филиала «Дальневосточный» на 13 марта 2012 года превысил 100 млн рублей.