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ОТП Банк открыл первый офис во Владивостоке

28 марта 2012, 13:57
Первый офис ОТП Банка начал свою работу во Владивостоке.
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Банки

Первый офис ОТП Банка начал свою работу во Владивостоке. В перечне услуг банка традиционные банковские продукты для частных лиц: кредитные карты, потребительские кредиты, вклады, валютообменные операции, международные и междугородные денежные переводы.

Несмотря на то что филиальная сеть банка на Дальнем Востоке начала формироваться с декабря 2011 года, уже на сегодняшний день успешно работают офисы в Хабаровске, Уссурийске, Биробиджане, Арсеньеве, Благовещенске и Находке. Депозитный портфель физических лиц филиала «Дальневосточный» на 13 марта 2012 года превысил 100 млн рублей.

«Золотой Рог».

#Новости#Банки#Владивосток#Общество
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