Пенсии приморских пенсионеров проиндексируют

Кроме того, с 01 апреля на 6 процентов будут проиндексированы размеры ежемесячных денежных выплат (ЕДВ), получателями которых являются 152 тысячи федеральных льготников Приморья. Как правило, это инвалиды, участники Великой Отечественной войны. Будет проиндексирована и стоимость набора социальных услуг (НСУ). С 1 апреля размер НСУ будет составлять 795,88 рублей, в том числе: обеспечение лекарственными препаратами – 613 рублей, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение – 94,83 рубля, оплата проезда на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 88,05 рублей.