Покупка окон: полезные советы по экономии

Если пластиковые окна планируется устанавливать там, где они выходят на балкон, или же на даче, то можно сэкономить на стеклопакетах. Обычно клиентам предлагают предпочесть двухкамерные их разновидности, то есть имеющие три стекла. Это не всегда бывает оправдано. Если выбрать энергосберегающий стеклопакет или однокамерный, то по сопротивлению теплопередаче он не будет уступать двухкамерному. Что же касается шумоизоляции, то для загородного дома или ситуации, когда окна выходят на балкон, этот нюанс не столь важен.