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Президент РФ Дмитрий Медведев объявил благодарность РОСГОССТРАХу и его главе

28 марта 2012, 14:46
Соответствующее распоряжение было подписано главой государства 6 марта 2012 года.

Президент Российской Федерации Дмитрий МЕДВЕДЕВ объявил благодарность коллективу компании РОСГОССТРАХ за заслуги в формировании и развитии страхового рынка в России и достигнутые трудовые успехи. Соответствующее распоряжение было подписано главой государства 6 марта 2012 года.

Благодарность руководства страны - это высокая оценка добросовестного труда 100-тысячного коллектива госстраховцев - сотрудников и страховых агентов компании РОСГОССТРАХ по всей России. Уже много лет РОСГОССТРАХ служит интересам миллионов россиян, обеспечивая надежную защиту финансового благополучия своих клиентов.

Президент России также наградил главу компании РОСГОССТРАХ Почетной грамотой за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Сергей КУЗЬМИН, "Золотой Рог".

#Новости#Страхование#Дальний Восток#Бизнес
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