Президент РФ Дмитрий Медведев объявил благодарность РОСГОССТРАХу и его главе

Благодарность руководства страны - это высокая оценка добросовестного труда 100-тысячного коллектива госстраховцев - сотрудников и страховых агентов компании РОСГОССТРАХ по всей России. Уже много лет РОСГОССТРАХ служит интересам миллионов россиян, обеспечивая надежную защиту финансового благополучия своих клиентов.