Приморье присоединилось к кампании «Лицензионное ПО - просто и безопасно»

«В настоящее время в Приморье успешнее всего развиваются те отрасли экономики, в которых наиболее востребованы информационные технологии. Формирование условий, необходимых для успешного и инновационного развития региона, невозможно без соблюдения законов в области защиты авторских прав. Мне приятно отметить, что ситуация с соблюдением авторских прав во Владивостоке улучшается. На наш взгляд, если такие права нарушаются, это прямое следствие недостаточности информированности пользователей о достоинствах лицензионного программного обеспечения и рисков, возникающих при использовании контрафактной продукции. Наша задача, как органа власти, оказать помощь государственным учреждениям, коммерческим предприятиям и организациям правильно сориентироваться на этом рынке. Я надеюсь, что программа «Лицензионное ПО - просто и безопасно» поможет компаниям Приморья разобраться в вопросах лицензирования программных продуктов. Крайне важно, что крупные компании-правообладатели принимают участие в этом проекте. Например, такой гигант ИТ-рынка, как компания Microsoft, очень помогает своей экспертизой, ресурсами и специальными предложениями для местных организаций», - отметила Татьяна Ладыгина.