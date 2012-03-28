Приморье в ожидании золотого ОДУ

Заместитель директора Тинро–Центра Игорь МЕЛЬНИКОВ, еще в прошлом году оценивая итоги аукционов по крабу-стригуну, высказал следующую позиции: «Была критика по поводу величины лотов. Были мнения о том, что лоты нужно было дробить. Однако мы уверены, что это бы привело к браконьерству. Практика показывает, что если у компании квота на 50 тонн, она может выбрать ее за неделю. Что потом делать судовладельцу? Заниматься незаконным промыслом? Наш научно-промысловый совет посчитал, что нормальная промысловая нагрузка на судно - около 250 тонн. В то же время чем больше у компаний квот, тем больше гарантия, что она никогда не станет заниматься нелегальным промыслом. Ведь в этом случае она будет лишена всего ресурса, - считает Игорь Мельников. - Если продолжить тему, то сегодня камчатские рыбаки мечтают о снятии запрета на промысел краба. Там десятки пользователей, имеющих квоты на несколько десятков тонн. В случае снятия запрета они все будут вылавливать в разы больше, чем им разрешено. Популяция будет опять мгновенно выбита. Поэтому наука за то, чтобы на крабовом ресурсе работали крупные пользователи».