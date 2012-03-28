Приморский СХПК Краснореченский - лидер по темпам роста

Конечно, это стадо по численности не идет в сравнение с крупными хозяйствами в других регионах страны, но в Приморье ситуация в животноводстве особая. Не секрет, что даже существенные меры господдержки не могут пока остановить ежегодное сокращение поголовья дойных коров в нашем крае. И те единичные хозяйства, сумевшие создать свое стадо, но и довести его продуктивность до высокого для региона уровня, заслуживают высокой оценки. Сегодня СХПК «Краснореченский» вышел по надоям на уровень 5 тыс. литров на одну фуражную корову в год.