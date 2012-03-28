Приморский СХПК Краснореченский - лидер по темпам роста

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Краснореченский» Кировского района в прошлом году показал наиболее высокий рост объемов производства в отрасли края – 15%, что и определило его попадание в ТОП-25 Приморской Бизнес-Премии.
Это предприятие было создано 2000 году на базе действовавшего одноименного совхоза. За 10 лет кооперативу удалось не только сохранить доставшееся в наследство поголовье крупного рогатого скота, но и довести его численность почти до 1000 голов. Только дойное стадо насчитывает около 400 коров, что позволяет предприятию встать в ряд наиболее крупных для Приморья животноводческих хозяйств.
Конечно, это стадо по численности не идет в сравнение с крупными хозяйствами в других регионах страны, но в Приморье ситуация в животноводстве особая. Не секрет, что даже существенные меры господдержки не могут пока остановить ежегодное сокращение поголовья дойных коров в нашем крае. И те единичные хозяйства, сумевшие создать свое стадо, но и довести его продуктивность до высокого для региона уровня, заслуживают высокой оценки. Сегодня СХПК «Краснореченский» вышел по надоям на уровень 5 тыс. литров на одну фуражную корову в год.
Три года тому назад кооператив приступил к реконструкции двух коровников. Одновременно со строительством в новых помещениях было установлено современное доильное оборудование. По словам председателя СХПК Виктора БОРИСОВА, существенную роль в осуществлении проекта реконструкции сыграла господдержка. Полученные из бюджета субсидии помогли полностью рассчитаться со строителями коровников.
Помимо молочного животноводства в кооперативе есть и мясное направление. Правда, поставка на рынок свежего мяса не является основной статьей доходов предприятия, поскольку объемы этой продукции пока небольшие. Тем не менее, ежегодно СХПК продает от 50 до 90 тонн говядины и конины. В целом же в структуре доходов предприятия животноводство в целом составляет 40%. Остальные 60% дохода приходится на продукцию растениеводства.
За 10 лет своей работы СХПК «Краснореченский» не потерял ни одного из 5 тыс. гектаров, доставшихся от прежнего пользователя земли, и даже несколько увеличил площадь, подняв до возможного предела остававшиеся 90 га залежных земель. На его полях растут ранние зерновые культуры, соя, многолетние травы, все то, что позволяет создать собственную кормовую базу. Шрот – важный компонент кормов в рационе питания КРС, позволяющий увеличить продуктивность, хозяйство изготавливает самостоятельно, что позволяет снижать себестоимость продуктов животноводства. Побочный продукт при изготовлении шрота – натуральное нерафинированное соевое масло поступает на рынок Приморского края. Но помимо обеспечения потребностей животноводства предприятие еще и осваивает в последние годы российский рынок сельхозпродуктов, поставляя в течение семи лет в Сибирь высококачественную полножирную сою.
Сегодня предприятие работает на землях членов кооператива, паи которых внесены в уставный капитал. Дивиденды пайщики регулярно получают зерном и льготными ценами на продукцию предприятия. Помимо этого предприятие берет на себя часть затрат по поддержанию социальной сферы села.
Елена АБАШЕВА, «Золотой Рог»..