Приморский завод бытовой техники «ОКЕАН» идет в ногу со временем

В ближайшее время на заводе запланирован переход на новое высокотехнологичное и экономичное сырье для заправки холодильников - изобутан. Этот хладагент не разрушает озоновый слой и обеспечивает пониженный уровень шума. Цена изобутана ниже цены предыдущего хладагента в 1,7 раза, к тому же масса хладагента, циркулирующего в холодильном агрегате, при использовании изобутана сокращается на 30%. А это означает, что заправка каждого холодильника будет обходиться в два раза дешевле. Изобутан хорошо растворяется в минеральном масле и имеет высокий холодильный коэффициент, что ведёт к сокращению энергопотребления. Таким образом, использование изобутана позволит перевести холодильники «ОКЕАН» в более высокий класс.